„Tesla” chineză va cuceri piața europeană de mașini electrice. BYD, rivalul asiatic al lui Elon Musk

Trei inițiale sunt pe cale să bulverseze sectorul mașinilor electrice, aflat în plin avânt pe plan mondial și european: BYD. Adică “Build Your Dreams”. Rival al mărcii Tesla a lui Elon Musk, acest producător chinez în plină dezvoltare se pregătește să intre pe piața vechiului continent. Constructorul auto asiatic a avut un an record în 2022, mărindu-și de cinci ori profitul, datorită cererii foarte puternice. China, cel mai mare producător de gaze cu efect de seră din lume, își propune ca, în acest an, vânzările de automobile să fie dominate de vehicule electrice și hibride.

O fabrică BYD sub nasul giganților auto europeni

În lunile următoare, producătorul BYD din Shenzhen își va extinde gama pentru a oferi în total cinci în Europa. De asemenea, BYD dorește să își construiască propria fabrică pe bătrânul continent. Este o intrare impresionantă, care ar putea deranja serios companii precum Renault, Stellantis, Volkswagen și alți jucători istorici din sector. Producătorul chinez s-a impus deja ca fiind cel mai mare fabricant de hibrizi plug-in din lume.

De asemenea, se mândrește cu titlul de al doilea cel mai mare producător de mașini 100% electrice, imediat după . Singur, grupul din Shenzhen a livrat 1,86 milioane de automobile hibride plug-in și electrice în 2022. Un volum de vânzare colosal, întrucât este aproape echivalent cu toate vânzările europene în domeniul vehiculelor electrificate. Iar această performanță este semnată de o companie cu doar 20 de ani de experiență în industria auto, departe de centenarii europeni.

Omul din spatele succesului

În spatele acestui succes se află un singur om: Wang Chuanfu. Născut într-o familie de țărani săraci, antreprenorul BYD și-a pierdut ambii părinți când era adolescent. Crescut de frații și surorile sale, a studiat chimia materialelor înainte de a se alătura industriei bateriilor. În 1995, la vârsta de 29 de ani, inginer fiind, și-a fondat propria companie, pe care a numit-o BYD, acronim pentru ”Build Your Dreams”. La acea vreme, compania se afla în plin boom al telefoanelor mobile, furnizând baterii pentru producători precum Motorola, Nokia, Samsung etc.

După ce a devenit un jucător important în industria electronică, BYD s-a diversificat în sectorul auto în 2003, cumpărând o companie de stat aflată în pragul falimentului. În timp ce China se străduiește să se impună pe piața vehiculelor cu combustie internă, BYD decide să se concentreze pe . Un sprijin puternic din partea Statelor Unite îi va permite producătorului să intre pe val: în 2008, fondul lui Warren Buffet a achiziționat 10% din BYD investind 232 de milioane de dolari, notează .

Furnizor de baterii pentru rivalul Tesla

În prezent, grupul chinez realizează 77% din cifra de afaceri din automobile, își proiectează propriile cipuri electronice și chiar furnizează baterii rivalului său Tesla. Iar producția grupului crește rapid, foarte rapid. „BYD a produs vehiculul electrificat cu numărul trei milioane (în noiembrie 2022). Le-a luat 13 ani pentru a ajunge la un milion de unități și doar un an și jumătate pentru a ajunge la trei milioane”, afirmă firma specializată Sino Auto Insights. Wang Chuanfu a devenit a 82-a cea mai bogată persoană din lume și conduce acum un grup de 570.000 de angajați.

În 2022, BYD a realizat mai mult de trei sferturi din vânzările sale în China. Înmatriculările producătorului în Europa s-au limitat la câteva mii de unități. Dar grupul chinez speră să depășească limitele: și-a fixat un obiectiv stratosferic de 800.000 de vânzări pe continental european până în 2030. Acest lucru ar putea corespunde la 18% din producția europeană totală de mașini electrice, potrivit proiecțiilor realizate de Inovev. De partea sa, marca lui Elon Musk a vândut peste 1,3 milioane de vehicule în 2022. Este mai mult decât BYD, dar, dacă se ia în calcul evoluția rapidă a acestuia, producătorul chinez ar putea să-și depășească rivalul american încă din acest an.

Pentru a se dota cu mijloacele de producție necesare pentru a-și atinge ambițiile, BYD urmărește deschiderea fabricii în Europa. Acest lucru îi va permite să se adapteze mai ușor la reglementările europene privind bateriile. De altfel, vehiculele sale ar putea beneficia și de noua versiune a bonusului ecologic pe o piață majoră, ce a a Franței. Locația exactă a uzinei BYD din Europa nu a fost încă stabilită. Dacă producătorul auto chinez își va continua ascensiunea fulminantă, ar putea vinde peste 2,5 milioane de vehicule până în 2023, cu condiția să găsească soluții la constrângerile structurale.

Trei modele deocamdată pentru Europa

Pentru moment, catalogul BYD în Europa se limitează la modelele electrice Atto 3, Han și Tang, dezvăluite, anul trecut, la Salonul Auto de la Paris. BYD Atto 3, un crossover electric de 4,55 metri lungime, este așteptat să fie cel mai bine vândut în Europa. Cu o autonomie de 420 de kilometri și 204 cai putere, are un preț începând de la 43.690 de euro în Franța. BYD Tang este un SUV cu șapte locuri, cu o lungime de 4,87 metri, o autonomie de 400 de kilometri și 517 cai putere. Costă începând de la 70.800 de euro, puțin mai mult decât rivalul său, Tesla Model Y. BYD Han este, de asemenea, o berlină premium 100% electrică, având cinci metri lungime. Își depășește „frații” mai mici în ceea ce privește performanțele, cu o autonomie teoretică de 521 de kilometri și 517 cai putere. Are același preț ca și BYD Tang, de 70.800 de euro pentru nivelul de bază.

Preocupați și de segmentul entry level

Producătorul urmează să lanseze în 2023 modelul Seal, prezentat ca un concurent al Tesla Model 3, și modelul compact Dolphin. Prețul modelului Dolphin ar trebui să pornească de la aproximativ 30.000 de euro. Suficient pentru a provoca Renault Megane E-Tech, Volkswagen ID. 3 și MG4. După acest atac asupra gamei medii, va sparge BYD prețurile pe segmentul entry level în Europa? Acest segment a fost aproape abandonat de producătorii europeni. Iar BYD a demonstrat că poate și să pună ștacheta foarte jos. La Salonul Auto de la Shanghai, în aprilie, compania a făcut senzație prin prezentarea Seagull, un vehicul electric de mici dimensiuni anunțat pentru mai puțin de 10.000 de euro pe piața chineză.

Vânzările de modele hibride și electrice aproape că s-au dublat în China în 2022, reprezentând mai mult de un sfert din vehiculele vândute, potrivit Federației Producătorilor Privați de Automobile din China (CPCA). Se așteaptă ca sfârșitul subvențiilor la achiziție pentru vehiculele nepoluante, în ianuarie, să încetinească vânzările în acest an, economiștii de la ING Bank. Pentru a susține cererea, mai mulți producători s-au angajat într-un război al prețurilor în ultimele săptămâni. În februarie, BYD era încă cel mai mare vânzător de mașini electrice și hibride din China, cu 191.664 de unități vândute – cu mult înaintea celor de la Tesla (aproximativ 75.000). Aproximativ 496.000 de vehicule de acest tip au fost vândute luna trecută pe cea mai mare piață auto din lume (+56,1% pe un an), potrivit CPCA.

Toate țările în vizor

Ca dovadă a dorinței sale de a cuceri piața europeană, BYD ar putea cumpăra fabrica Ford din Saarlouis, Germania, potrivit Wall Street Journal. Este un anunț mai mult decât credibil, deoarece marca americană și-a planificat deja să părăsească această țară în 2025. O preluare care ar putea permite, de asemenea, producătorului să scape de taxa de 10% pe produsele importate din China. Un proiect care face ecou anunțurilor producătorului chinez de a-și vinde rapid modelele pe bătrânul continent. Pe lângă Franța și Germania, în vizor se află și piețele engleză, suedeză, norvegiană și olandeză.

Pentru aceasta, compania mai trebuie să își dezvolte rețeaua de vânzări și de dealeri în Europa, precum și centrele de service. În caz contrar, aventura europeană a BYD s-ar putea încheia rapid. Deși prețul de cumpărare este încă relativ ridicat, mașinile electrice BYD ar putea aduce o gură de aer proaspăt pe piața europeană. Acestea reprezintă o alternativă credibilă la mașinile Tesla și la producători premium precum Mercedes și Audi, care practică tarife în general foarte mari.