Cum arată cea mai spectaculoasă Tesla pe care ai văzut-o până acum. ”Interiorul viitorului” pare scos din filmele SF

Tesla Model 3 este una dintre cele mai populare mașini electrice pentru cei care se orientează către un sedan de dimensiuni medii și care au, totuși, ceva bani la dispoziție pentru o astfel de mașină.

Costul unei astfel de mașini este comparabil cu al multor vehicule de lux, fiind cotat la 43.990 de dolari. Desigur, un astfel de model este totuși ”entry level” în comparație cu alte variante Tesla – un Model S te costă cel puțin 94.990 de dolari.

Având în vedere prețul pe care îl plătești pentru Model 3, e clar că vorbim despre o mașină premium, capabilă să ofere un raport bun de performanțe și eleganță. După cum notează și slashgear.com, modelul de bază din seria 3 este capabil să atingă viteza de 100 de kilometri pe oră în doar 5,1 secunde, fiind astfel mai performant decât multe vehicule vândute drept ”mașini sport.”

pentru dorința sa de a privi către viitor, iar această idee se transpune și în produsele pe care le produc companiile sale, fie că vorbim despre Tesla sau despre SpaceX. În privința automobilelor, ”viitorul” se resimte nu doar la exterior, ci și la interior, fiind o chestiune asumată chiar de către companie.

Tesla se referă la interiorul vehiculelor sale astfel: ”interiorul viitorului” și o face pe bună dreptate. Atunci când îți configurezi automobilul, poți opta pentru un display cu touchscreen de dimensiuni mari, cu o diagonală de până la 43 de centimetri. Acestea este ”centrul de comandă” al vehiculului, de pe care poți controla mai toate aspectele automobilului, fie că e vorba de un sistem audio surround cu puterea de până la 960 W sau de o experiență de gaming. Desigur, mai mult înseamnă și mai scump, chiar și în privința acestor dotări.

Totuși, se pare că întotdeauna e loc de mai mult și uneori îmbunătățirile se pot face chiar și după ce mașina a ieșit pe poarta fabricii. Asta pentru că unele persoane își doresc ceva mai mult decât poate oferi producătorul, chiar și în configurațiile cele mai avansate.

Astfel a apărut exemplul din videoclipul de mai jos, publicat pe TikTok de Tesla_val. Poți observa cum este transformată major o Model 3 la interior, astfel încât să arate ca și cum a ieșit dintr-un film SF. Un lucru e sigur privind acest video: un asemenea proiect este destinat profesioniștilor și nu este ceva ce-ai putea face acasă.

În video, poți vedea cum sunt înlocuite marginile consolei centrale cu unele care au un sistem de lumini LED. De asemenea, și designul cu fibră de carbon este înlăturat de pe bord. Mai sunt adăugate și alte sisteme LED, iar aici se vede cât de meticuloasă și complexă este o asemenea sarcină.

