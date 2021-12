Tess Wester, sex-simbolul din poarta Olandei. Cum arată blonda care a barat drumul României spre „sferturile” CM de handbal feminin. Foto

Tess Wester a fost eroina Olandei în confruntarea cu România din grupele principale de la Portăriţa a fost decisivă în obţinută la mare luptă în faţa “tricolorelor”, scor 31-30.

La ultima fază a meciului, Tess Wester a salvat victoria cu o super intervenţie la aruncarea din extremă a Laurei Moisă. Intervenţiile portăriţei care evoluează la CSM Bucureşti au adus victoria Olandei, care face un pas mare spre

Tess Wester, sex-simbolul din poarta Olandei, a semnat în vară cu CSM București

Rămasă în vară fără Denis Dedu, CSM București s-a reorientat rapid și a adus-o de la Odense pe Wester pentru a acoperi golul și a-i face concurență pe post Jelenei Grubisic. Olandeza de 28 de ani a semnat un contract pe doi ani cu „tigroaicele” și nu a ascuns faptul că a ales să vină în România pentru că își dorește să câștige Champions League.

„Acest club nu vrea doar să câștige Liga Campionilor, dar are și experiența de a face acest lucru. Am vorbit cu mai multe cluburi pentru că am vrut să aflu exact ce doream. Să risc și să mă aventurez sau să fiu sigură de toate problemele periferice? În cele din urmă, focul din mine a câștigat.

Ideea de aventură și experiența handbalului în România m-au convins, totul este foarte viu. Mai ales când există un public. Mii de oameni vin în tribune, în tricouri și pictați pe faţă. Nu am mai experimentat asta până acum la un club. Foarte mișto”, spunea Wester imediat după ce a ales să vină la CSM Bucureşti.

Tess Wester e căsătorită cu un fotbalist olandez

Considerată printre cele mai frumoase handbaliste, Tess Wester este căsătorită cu fotbalistul olandez Mart Lieder (31 de ani). Cei doi trăiesc o adevărată poveste de dragoste din 2017, iar după doi ani de relație intensă fotbalistul a cerut-o în căsătorie chiar în ziua de Crăciun.

Mart Lieder este un fotbalist fără prea mari performanţe, care joacă pe postul de atacant. A evoluat în Olanda, pentru Vitesse Arnhem, RKC Walwijk, Dordrecht și FC Eindhoven, și în Elveția pentru FC Aarau.

Dragostea celor doi a ajuns la un alt nivel în 2018, atunci când atacantul a ales să se transfere la formația daneză SonderjyskE pentru a fi aproape de partenera sa care acceptase oferta celor de la Odense.

Mai mult, Lieder a avut șansa în vara lui 2020 să primească o ofertă chiar de la echipa de fotbal din Odense și nu putea rata ocazia de fi și mai aproape de soția. Paradisul celor doi s-a „destrămat” după doar un an, Wester alegând să vină în România. Însă, dragostea lor merge mai departe.

Tess Wester, relație de 8 ani cu handbalist

Înainte de Mart Lieder, Tess Wester a avut o relație de aproape opt ani, extrem de mediatizată în presa din Olanda, cu handbalistul Bobby Schagen. Ei s-au cunoscut la centrul de handbal din Arnhem, având amândoi același fizioterapeut. Deși avea doar 16 ani, lui Wester i s-au aprins călcâiele și l-a rugat pe fizioterapeut să-i facă legătura cu Bobby.

De aici și până la o relație serioasă nu a mai fost decât un pas. Cei doi au format un cuplu care a primit o atenție aparte în presa olandeză și chiar au ajuns să fie principalii actori într-un documentar despre viața lor amoroasă care s-a numit „În interiorul cercului”. Totul s-a întâmplat în Stuttgart, acolo unde Tess și Bobby locuiau împreună, iar filmările au durat câteva săptămâni.

Chitara, ultimul hobby pentru Tess Wester

În afara handbalului, Tess Wester este pasionată de chitară și chiar a început să ia lecții în perioada când a evoluat în Danemarca. Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, portărița a arătat că are și un spirit de glumă dezvoltat și și-a comparat evoluțiile muzicale cu zgomotele scoase de o pisică în călduri.

„Tocilara are un nou hobby. Sunetele pe care le scoate chitara mea seamănă cu o pisică în călduri, dar practica este drumul spre învățătură”, spunea amuzată handbalista. Cine știe, poate într-o zi, după ce se va retrage din handbal, va umple din nou arenele, de această dată cu o chitară în mâini.

Frumoasa blondă are titluri în Germania și Danemarca

Jucătoarea născută la Heerhugowaard, în nordul Olandei, a început handbalul cand era doar un copil de 6 ani la clubul Hugo Girls. După ce a deprins tainele acestui sport, frumoasa blondă și-a continuat junioratul la formațiile VZV și HandbalAcademie.

Primul contract la seniori l-a primit când avea doar 15 ani, din partea celor de la VOC Amsterdam, echipă pentru care a debutat în Champions League în sezonul 2008-2009, dar olandezele au fost eliminate încă din calificări. În 2010, Tess a mers la E&O Emmen, iar un an mai târziu și-a început ascensiunea internațională.

Ajunsă la VfL Oldenburg, Wester și-a ajutat formația să câștige Cupa Germaniei și a fost una dintre jucătoarele de bază în cei patru ani petrecuți acolo. A urmat transferul la SG BBM Bietigheim, unde a jucat timp de trei ani și a câștigat un titlu intern. Și la Odense a stat trei ani, iar înainte de a semna cu CSM București a câștigat titlul de campioană a Danemarcei.

Campioană mondială în 2019 cu naționala Olandei

Însă, cele mai mari performanțe le-a înregistrat cu echipa națională a Olandei, pentru care a strâns deja peste 100 de selecții. Wester a fost decisivă în succesul istoric de la Campionatele Mondiale din 2019, competiție la care mai are un argint în 2015 și un bronz în 2017.

Pe plan european a câștigat cu Olanda medalia de argint în 2016 și pe cea de bronz în 2018. La toate acestea se adună și cele două performanțe din perioada junioratului: bronz la Mondialele din 2010 și argint la Europenele 2011.