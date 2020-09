Test rapid de Covid-19 cu rezultatul oferit în 15 minute. Când va apărea pe piață

Un test rapid de Covid-19 va apărea pe piață în această toamnă și va scurta extrem de mult intervalul de timp dintre recoltarea probelor și oferirea rezultatelor pentru cei examinați

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În prima zi a lunii septembrie, marți, grupul farmaceutic elvețian Roche a anunțat lansarea unui test de depistare a noului coronavirus, care va da rezultatele în 15 minute.

Modalitatea de testare rapidă produsă de compania din Elveția se va aplica atât în cazul pacienților cu simptome, cât și în cazul asimptomaticilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Test rapid de Covid-19 cu rezultat în 15 minute, lansat pe piață în septembrie

Compania Roche a emis un comunicat în care anunță că testul oferă un diagnostic pentru un pacient infectat cu Covid-19 cu o precizie de 96%. De asemenea, elvețienii anunță o precizie a unui rezultat negativ de peste 99%, notează CNBC.

Testul rapid pentru antigenele SARS-CoV-2, virus la originea pandemiei de coronavirus care a ucis peste 851.000 de oameni în întreaga lume de la sfârşitul lunii decembrie, va fi disponibil mai întâi în ţările care recunosc ”marcajul CE”, o etichetă obligatorie pentru produsele care urmează să fie comercializate în Uniunea Europeană.

ADVERTISEMENT

Acesta va fi lansat pe piață la finalul lunii septembrie. Cei de la Roche au apreciat că ”testul este accesibil”, dar nu au dezvăluit detalii privind prețurile. Conform companiei, testarea nu depinde de echipamentele tehnice de laborator, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat în examinări în care pot fi necesare teste rapide și la scară largă.

Capacitate de 40 de milioane de teste pe lună

Roche anunță că, la lansarea testului, eveniment programat la sfârșitul lunii, compania va avea o capacitate de producție de 40 de milioane de teste în fiecare lună și speră să dubleze această cifră până la sfârșitul anului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”La lansare, 40 de milioane de teste rapide SARS-CoV-2 vor fi disponibile în fiecare lună. Această capacitate va fi mai mult decât dublă la sfârșitul acestui an pentru a răspunde la cererea de teste a sistemelor de sănătate din întreaga lume”, a anunțat grupul Roche într-un comunicat.

Testul rapid al elvețienilor urmează să fie lansat în parteneriat cu compania sud-coreeană SD Biosensor Inc, care are deja multe teste de depistare şi cu care Roche are un acord de distribuție la nivel mondial.

ADVERTISEMENT