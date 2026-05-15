Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”

Gigi Becali a vorbit franc despre investițiile uriașe în fotbal și despre modul în care „sportul rege” poate distruge averi impresionante. Latifundiarul din Pipera susține că mulți dintre foștii finanțatori din SuperLiga au fost „nenorociți” de investițiile făcute în fotbal, iar el nu vrea să lase clubul drept moștenire familiei sale.

Cine va fi noul patron de la FCSB după retragerea lui Gigi Becali

El este patron la gruparea roș-albastră din 23 ianuarie 2003, atunci când a devenit acționar majoritar al clubului Steaua București, după transformarea echipei într-o societate pe acțiuni. Latifundiarul din Pipera nu are de gând să se retragă prea curând din fotbal, dar are deja pregătit un plan.

„Dacă nu iubești lași fotbalul moștenire. Fotbalul e distrugerea unui om. Poate să te bage în faliment. Te nenorocește. A băgat pe mulți în faliment. Nu pot lăsa o gaură neagră o moștenire familiei mele. Când fac 100 de ani, o vând. Și dau banii familiei. Atunci o să coste 2 miliarde. Dau banii la fete. 33% la fiecare. Ce să fac, să le las povara? Să le las distrugerea? Le lași distrugerea. Fotbalul e nenorocire. Trebuie să ai inteligență multă”, a transmis patronul FCSB.

Gigi Becali i-a enumerat pe patronii „nenorociți” de fotbal

Patronul FCSB a oferit mai multe exemple de oameni de afaceri care, Becali i-a menționat pe foștii patroni Marian Iancu, Adrian Porumboiu, George Copos, Cristi Borcea sau Adrian Mititelu.

„Ia-i pe toți. Copos mai e? Iancu mai e? Pe Iancu și pe Porumboiu i-a nenorocit cu banii. Dacă nu pierdea banii la fotbal, Iancu era mare de tot acum ca avere. Iancu e băiat deștept. Îi merge mintea. Dar l-a nenorocit fotbalul. Porumboiu, 50 de milioane. E băiat deștept. Dacă nu era fotbalul… Pe Copos l-au nenorocit alte afeceri. Pe Borcea nu l-a nenorocit? Pe Bucșaru… Pe Dinel Staicu l-a nenorocit. Pe Mititelu, praf. Toți! Doar eu am rămas, în rest i-a nenorocit pe toți. Sechelariu, praf! I-a nenorocit”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

