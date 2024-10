Doar oamenii cu cel mai mare IQ pot răspunde la această întrebare. Este aproape imposibil

Doar oamenii cu cel mai mare IQ pot rezolva acest test de inteligență. Este vorba despre puzzle-ul „imposibil” al familiei, pe care mulți trebuie trebuie să-l analizeze de mai multe ori înainte de a-l rezolva.

Testul de inteligență pe care numai geniile îl rezolvă

Studiile au demonstrat că îți antrenează creierul și te fac mai inteligent. Puzzle-urile pot îmbunătăți memoria, abilitățile de rezolvare a problemelor și pot stimula concentrarea.

ADVERTISEMENT

Dar atunci când sunt prea complicate, poate deveni frustrant. Unele dintre aceste teste nu pot fi rezolvate decât de genii, așa cum este și cazul acestui caz distribuit de , care îi pune pe mulți în dificultate.

Este un test de inteligență este special, deoarece este scris în cuvinte și nu . Textul spune: „A este sora lui B, C este mama lui B, D este tatăl lui C, E este mama lui D, atunci ce legătură are A cu D?” .

ADVERTISEMENT

La prima vedere pare o întrebare simplă, dar poate fi nevoie să fie recitită de câteva ori sau chiar să scrii totul pe o foaie de hârtie, cu excepția cazului în care ești obișnuit să rezolvi astfel de probleme.

Care este răspunsul la întrebare?

Dacă nu te numeri printre aceștia și te chinui să găsești răspunsul, nu te supăra. Cu cât exersezi mai mult, cu atât creierul tău va deveni mai bun în rezolvarea lucrurilor. Înainte de a trage cu ochii la soluție, ia-ți, totuși, puțin timp.

ADVERTISEMENT

Astfel, ghicitoarea urmează un format. A și B sunt frați, iar B este și mama lui A. Ceea ce înseamnă că C este și mama lui A. Atunci D este tatăl lui C, apoi C este bunica maternă a lui A.

Prin urmare, răspunsul întrebării este „nepoată”. Aceasta este legătura din A și D. Dacă nu acesta a fost și răspunsul tău, atunci ar trebui să mai exersezi și să rezolve și alte teste de inteligență asemănătoare.

ADVERTISEMENT

În acest fel îți va fi îmbunătățită și sănătatea, deoarece ajută la stimularea neurologică. Chiar dacă nu va împiedica apariția demenței, această boală fiind legată și de alți factori de risc, testele IQ sunt de mare ajutor.