Testul pe care e bine să îl faci dacă ai peste 50 de ani. E simplu și durează doar câteva secunde

Dacă ai peste 50 de ani, acest test rapid îți poate oferi informații despre riscul de deteriorare cognitivă. Testul este simplu și presupune doar strângerea pumnului.

Cercetările au identificat o corelație semnificativă între demență și pierderea forței musculare. O metodă simplă și eficientă de evaluare a riscului este testul care implică strângerea pumnului.

Oamenii încep să piardă din masa musculară după vârsta de 30 de ani. Până la vârsta de 50 de ani, mai pierd 10% din mușchi, iar până la 70 de ani, încă 30%.

Acest test simplu poate fi efectuat de oricine și poate oferi indicii despre starea de sănătate a creierului. Oamenii de știință au descoperit că unul dintre semnele prevestitoare ale demenței este pierderea forței de a strânge pumnul, conform

Un studiu care confirmă acest lucru este cel realizat la Universitatea Edith Cowan din Australia, publicat în Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle. Conform cercetătoriilor, o pierdere mare a forței musculare poate fi un semnal de alarmă pentru persoanele în vârstă care dezvoltă un declin cognitiv.

În cadrul acestui studiu, cercetătorii au folosit puterea de strângere a pumnului, dar și testul TUG, despre care vom vorbi în continuare.

Pentru a măsura cantitatea de forță folosită, persoana ține un instrument numit dinamometru în mână pe care îl strânge cu toată puterea. O strângere a pumnului redusă , dar și cu mortalitate cardiovasculară.

Ce este testul TUG? Se desfășoară contra cronometru

Testul TUG (Timed Up and Go) este folosit pentru a verifica motilitatea și echilibrul unei persoane. Acest test se desfășoară contra cronometru. Persoana așezată pe scaun este rugată să se ridice și să meargă în linie pe o distanță scurtă. Apoi, aceasta se va întoarce și ve va așeza pe același scaun.

pot termina testul TUG în mai puțin de 10 secunde. Un timp de peste 13,5 secunde poate indică un grad mai mare de fragilitate al adultului și un risc ridicat de cădere.

„Când este luată în contextul demenței, la nivel de comunitate, utilizarea unor teste rapide, ieftine și simple, cum ar fi forța de strângere a pulnului și TUG, sunt extrem de atrăgătoare. Acest lucru ar putea servi ca instrument de screening pentru a ajuta medicii să îi identifice pe cei mai expuși riscului și să permită promovarea strategiilor de prevenție primară, (cum ar fi) exercițiile fizice (și) nutriția. Depistarea riscului de demență la nivel de comunitate este rareori efectuată”, a declarat Dr. Marc Sim de la Universitatea Edith Cowan pentru Medical News Today, conform