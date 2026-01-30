Răsturnare de situație în cazul furtului coifului dacic din Olanda. Cine ar fi comandat, de fapt, spargerea? Cei trei hoți au fost trimiși în judecată

ADVERTISEMENT

FANATIK a reușit să afle de la investigatorii olandezi, dar și de la cei din România, că una dintre pistele anchetei furtului tezaurului dacic de la începutul anului trecut este aceea că obiectele au fost sustrase din muzeu pentru a fi ulterior vândute unui colecționar cu origini române.

Colecționarii români ar fi putut da comanda furtului

Într-un răspuns pentru FANATIK, reprezentanții Poliției din regiunea olandeză Noord-Nederland au confirmat că lucrează împreună cu polițiști și procurori români pentru a afla dacă furtul a fost comandat de un român milionar, pasionat de obiecte de colecție.

ADVERTISEMENT

„Am discutat întrebările dumneavoastră cu echipa care se ocupă de acest caz. Parchetul din Țările de Jos lucrează în cadrul unui JIT , Joint Investigation Team – Echipa Comună de Anchetă, împreună cu Parchetul din România. Mandatul JIT a fost prelungit recent cu încă un an. Sper că informațiile furnizate sunt suficiente pentru moment” Acesta este răspunsul la întrebările FANATIK dacă partea olandeză are și piste sau a verificat piste care indică faptul că obiectele furate ar fi fost comandate de un român înstărit.

Reprezentanții Poliției Române ne-au confirmat și ei că sunt implicați într-un „task force” cu partea olandeză, dar ne-au transmis neoficial că nu pot oferi alte amănunte, deoarece ancheta este coordonată din Regatul Țărilor de Jos (denumirea oficială a Olandei).

ADVERTISEMENT

Reamintim că, în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2024, un tezaur dacic împrumutat de Muzeul Național de Istorie a României a fost furat din Muzeul Drents din Assen, Țările de Jos, în urma unui jaf comis asupra expoziției. Valoarea pieselor a fost estimată la 5–6 milioane de euro. Printre obiectele sustrase se află și trei brățări dacice din aur, artefacte de o importanță excepțională pentru patrimoniul cultural al României.

ADVERTISEMENT

Hoții vor fi judecați în aprilie

Reprezentanții Poliției din regiunea olandeză Noord-Nederland ne-au mai precizat că una dintre componentele anchetei a fost finalizată, respectiv cea în care trei dintre hoții prinși au fost trimiși în judecată de procurori.

„Audierile care vizează judecarea pe fond a cauzei împotriva celor trei principali suspecți vor avea loc la instanța din Assen, în zilele de 14, 16 și 17 aprilie 2026. Parchetul din Țările de Jos va face publice toate concluziile sale în cadrul acestor audieri. De asemenea, procurorii vor anunța, în timpul audierilor, pedepsele pe care le vor solicita”, se arată în răspunsul primit din Olanda.

ADVERTISEMENT

Aici, trebuie precizat că modul de desfășurare a unui proces în Țările de Jos este diferit cu sistemul din România. Odată ce acuzarea crede că a adunat toate probele, dosarul este trimis în judecată, iar procesul se desfășoară de obicei în cursul a 2-5 zile consecutive. Apărarea are dreptul ca până la proces să-și pregătească și să prezinte probele favorabile.

Cu toate acestea, ancheta privind cel de-al patrulea hoț, care nu a fost prins, continuă, la fel ca și investigația care urmărește să stabilească cine a fost beneficiarul final al obiectelor furate. „Având în vedere că dosarul va fi judecat în instanță la mijlocul lunii aprilie, acest lucru înseamnă că dosarul penal este complet. Deși dosarul penal este finalizat și poate fi prezentat instanței, acest lucru nu înseamnă că investigațiile privind recuperarea obiectelor de artă furate s-au încheiat”, se mai precizează în răspunsul transmis de Poliția din regiunea olandeză Noord-Nederland.

Hoții olandezi nu au vrut să spună ce au făcut cu tezaurul dacic

Autoritățile olandeze au arestat inițial trei suspecți, toate persoanele fiind bănuite de implicare în jaf și reținute pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și a informațiilor furnizate de public. Potrivit Poliției Române, niciunul dintre aceștia nu este cetățean român.

Ulterior, a fost arestat și un al patrulea suspect, un bărbat de 26 de ani din Obdam, despre care poliția susține că are legătură cu furtul, însă nu ar fi fost unul dintre hoții care au comis jaful propriu-zis. În continuare, este căutat un al patrulea hoț, surprins în imaginile din noaptea spargerii.

Doi dintre suspecți, un bărbat de 36 de ani și unul de 35 de ani, au fost identificați pe baza urmelor de ADN găsite într-o geantă abandonată la locul faptei, iar ADN-ul unui al treilea suspect, în vârstă de 20 de ani, a fost descoperit pe un levier lăsat în muzeu. Toți au refuzat să ofere declarații sau detalii care ar putea ajuta la recuperarea artefactelor, acestea nefiind recuperate până în prezent.