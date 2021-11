O nouă eroare judiciară îndreptată în America. Patru bărbați, acuzați pe nedrept de viol, declarați nevinovați după 72 de ani

Bărbații, cunoscuți sub numele de Groveland Four, au fost exonerați de orice vină luni după ce un procuror din Florida a declarat că „o defecțiune completă a sistemului de justiție penală” a dus la formularea de acuzații penale împotriva lor în 1949.

Patru bărbați de culoare au fost acuzați în mod fals de viol în 1949

Acuzații – Charles Greenlee, Walter Irvin, Samuel Shepherd și Ernest Thomas, cunoscuți sub numele de Groveland Four – au murit înainte ca autoritățile din Florida să reexamineze cazul.

Totul a început pe 16 iulie 1949, când o femeie albă de 17 ani și soțul ei, cu care nu avea o relație bună, au spus poliției că, după ce mașina lor s-a stricat în Lake County, Florida, cei patru bărbați s-au oprit pentru a le oferi ajutor, apoi au luat femeia din mașină și au violat-o.

ADVERTISEMENT

Acuzația a antrenat o serie de evenimente înspăimântătoare. Ernest Thomas a fost ucis de o mulțime furioasă după ce a fugit din Lake County.

Walter Irvin și Samuel Shepherd, ambii veterani din cel de-al Doilea Război Mondial, au fost împușcați de Willis McCall, șeriful din Lake County, în timp ce erau duși la o audiere preliminară înainte ca dosarul lor să fie rejudecat în 1951.

ADVERTISEMENT

Șeriful a susținut că bărbații, care erau încătuși, încercaseră să scape.

Shepherd a murit, iar Irvin s-a prefăcut că este mort și a supraviețuit. Walter Irvin a oferit ulterior mărturie crucială despre evenimentele care au dus la împușcarea lor.

A murit în 1969, la un an după ce i s-a acordat eliberarea condiționată.

Charles Greenlee, care avea 16 ani când a fost acuzat, a fost singurul care a supraviețuit după 1969. A murit în 2012, la vârsta de 78 de ani.

ADVERTISEMENT

O nouă eroare judiciară îndreptată în America

Heidi Davis, un judecător administrativ din Lake County, pentru Greenlee și Irvin. Instanța a respins acuzațiile la adresa lui Thomas și lui Shepherd, ale căror cazuri nu fuseseră judecate sau erau rejudecate, când au fost uciși.

Carol Greenlee, fiica lui Charles Greenlee, a spus că a cerut exonerarea tatălui ei încă de la sfârșitul anilor 1960, chiar dacă el i-a interzis să facă acest lucru, deoarece cazul era atât de dureros pentru el.

ADVERTISEMENT

Doamna Greenlee, în vârstă acum de 72 de ani, a spus că decizia instanței a fost sfârșitul „sentimentului că nimeni nu te ascultă, că te afli într-o închisoare a ta în care trebuie să ieși, dar nu știi cum, deoarece toate ușile sunt încuiate”, relatează .

Procurorul Bill Gladson a depus o moțiune de după ce cazul a fost înaintat biroului său de către Departamentul de Aplicare a Legii din Florida în iulie.

ADVERTISEMENT

În august, anchetatorii au vorbit cu un nepot al lui Jesse Hunter, procurorul care a instrumentat cazul. Broward Hunter a spus că a găsit corespondență în biroul de avocatură al bunicului său care l-a convins că Jesse Hunter și judecătorul care prezida rejudecarea știau că nu a avut loc niciun viol.

Anchetatorii au fost, de asemenea, sceptici cu privire la dovezile furnizate de James Yates, un adjunct al șerifului care a fost principalul martor al acuzării în procesul din 1949 și la rejudecarea din 1951.

Reexaminarea cazului, abia după apariția a două cărți de succes

În timp ce familiile acuzaților au fost bântuite de caz timp de zeci de ani, a fost nevoie de două cărți pentru a stimula o reexaminare: „Legal Lynching: The Sad Saga of the Groveland Four”, de Gary Corsair, publicată în 2004, și „Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America”, de Gilbert King, care a câștigat un premiu Pulitzer după ce a fost publicată în 2012.

În aprilie 2017, statul Florida și-a cerut scuze în mod oficial familiilor celor patru bărbați. În decembrie 2018, Departamentul de Aplicare a Legii a fost dispus să examineze cazul.

Cei patru bărbați au fost grațiați de guvernatorul Ron DeSantis în ianuarie 2019.

La momentul grațierii, Norma Padgett, femeia care a spus că a fost violată, a mărturisit la o audiere a comisiei de clemență că nu vrea să fie grațiați.

În octombrie, Gladson a depus o moțiune pentru a elimina acuzațiile pe toți cei patru bărbați.

El a scris în moțiunea sa că astăzi, nici un procuror „echitabil” nu ar lua în considerare depunerea acuzațiilor și că „probele sugerează cu tărie că șeriful, judecătorul și procurorul au asigurat aproape verdicte de vinovăție în acest caz”.

„Acești oficiali, deghizați în păstrători ai păcii și pozând în apărători ai justiției, și-au nesocotit jurămintele și au pus în mișcare o serie de evenimente care i-au distrus pentru totdeauna pe acești oameni, familiile lor și o comunitate”, a scris procurorul.

„Nu am asistat până acum la o încălcare mai completă a sistemului de justiție penală și nici nu mă aștept să o mai fac vreodată.”