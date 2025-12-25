Filmul de Oscar pe care nu trebuie să-l ratezi de sărbători! Dwayne Johnson devine „The Smashing Machine”

ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă tot ce trebuie să știți despre „The Smashing Machine”, un film care prezintă biografia fostului luptător Mark Kerr și care merită văzut chiar și de sărbători. Producția este realizată de Benny Safdie și transcende luptele în cușcă, explorând costurile psihice și fizice ale succesului, dar și lupta cu demonii personali. Pentru publicul larg, aceasta nu este doar o peliculă despre sport, ci o reflecție asupra consecințelor pe care le implică gloria.

Povestea vieții lui Mark Kerr, pionierul MMA

„The Smashing Machine” reia firul narativ al vieții lui Mark Kerr, în perioada în care în anii ’90 și până la începuturile lui 2000. Filmul are la bază documentarul HBO din 2002, „The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr”.

Prin intermediul scenelor din ring, al relației cu Dawn Staples, interpretată de Emily Blunt, și al confruntărilor interioare, cu durerea și cu dependența, publicul este invitat să vadă dincolo de imaginea luptătorului invincibil. Este portretizată ascensiunea lui Kerr, dar și declinul său, marcat de dependența de analgezice și narcotice.

Cine a fost „Smashing Machine”

Mark Kerr s-a născut pe 21 decembrie 1968, în Toledo, Ohio, iar în tinerețe a practicat luptele libere la nivel universitar, la Syracuse. Wrestlingul i-a oferit astfel o bază solidă pentru cariera pe care avea să o aibă în MMA.

După ce a ratat participarea la Jocurile Olimpice de la Atlanta 1996, pierzând în fața celui care avea să ia medalia de aur, Kurt Angle, Kerr a început să participe în competiții de MMA. În 1997, el a luptat inclusiv la World Vale Tudo Championships, în Brazilia, unde a câștigat trei meciuri într-o singură seară. A fost seara în care și-a primit porecla „The Smashing Machine”, pentru stilul său de luptă agresiv și a modului categoric în care și-a dominat adversarii.

Kerr a devenit rapid un nume sonor în UFC și PRIDE, cele mai tari promoții de MMA din lume. Succesul a venit însă cu un preț la pachet: accidentări multe, dureri și „pain killers”, medicamente de care avea să ajungă dependent.

Portretizat și ca părinte, nu doar ca sportiv

În ceea ce privește viața personală, filmul lui Benny Safdie pune mare accent pe relația lui Kerr cu Dawn Staples, personaj interpretat de Emily Blunt. Sunt evidențiate tensiunile dintre cei doi, dar și momentele de vulnerabilitate din viața privată a luptătorului. Kerr este portretizat astfel de Dwayne Johnson, nu doar ca sportiv, ci și ca tată, ca om care își caută echilibrul.

Cariera competițională a lui Mark Kerr s-a încheiat oficial în 2009, după mai multe înfrângeri consecutive. El rămâne însă un punct de referință în artele marțiale mixte. În 2025, UFC l-a inclus în Hall of Fame, recunoscându-i astfel meritele pentru dezvoltarea acestui sport. Din nefericire, ajuns la 56 de ani, Mark Kerr a ajuns într-o situație delicată, el confruntându-se cu dese probleme financiare și medicale, suferind chiar de neuropatie periferică.

„The Rock” s-a îngrășat 14 kilograme și a purtat proteze!

Pe lângă Dwayne Johnson și Emily Blunt, în „The Smashing Machine” joacă și alte nume celebre ale cinematografiei, precum Ryan Bader, Bas Rutten sau campionul mondial de box la categoria grea, Oleksandr Usyk. Filmările au avut loc în locații precum New Mexico, Tokyo sau Vancouver și s-a folosit peliculă de 16 mm pentru multe dintre scene, ceea ce redă un aspect vizual autentic, aproape „ruginit”, în ton cu epoca MMA-ului de început.

În ceea ce privește rolul principal, a luat în greutate în jur de 13-14 kilograme pentru a se apropia de fizicul lui Kerr (191 cm, 116 kg) și a purtat proteze pentru a imita urechile de tip „conopidă”, care li se formează, în general, luptătorilor. Superstarul american a studiat stilul lui Kerr de a se lupta, mersul și gesturile.

Filmul „The Smashing Machine” este despre durere, atât fizică, cât și emoțională, despre obsesie, sacrificiu, dar și despre dependență și vindecare. Nu e vorba doar despre lupte și centuri, ci și despre lupta interioară și ceea ce se întâmplă în afara ringului. Filmul este atât pentru fanii de sport, pentru pasionații de MMA, dar și pentru cei care care vor să primească o lecție de viață.

Adevărul este că acest film mi-a schimbat viața” – Dwayne Johnson

Impact și recepție

„The Smashing Machine” a avut premiera pe 3 octombrie 2025, la „Venince International Film Festival” și a adunat reacții pozitive din partea criticilor. Filmul a primit premiul Silver Lion, semn că nu e doar o peliculă despre sport, ci este ceva mai profund și apreciat în lumea cinematografică.

Genul acesta de film nu are întotdeauna o audiență masivă, astfel că, în prima săptămână, la box-office, n-a produs decât 6 milioane de dolari, mai puțin de jumătate decât se așteptau producătorii filmului (n.r. 15-20 de milioane de dolari). Rolul vieții lui Mar Kerr a reprezentat o provocare uriașă pentru Dwayne „The Rock” Johnson, care până acum a fost asociat mai degrabă cu roluri în filme de acțiune sau comedie.

Mulți dintre criticii de film consideră că acesta este unul dintre cele mai bune roluri ale lui „The Rock” din ultimii ani și ar putea fi nominalizat chiar la Oscaruri în 2026. Emoția, fizicalitatea și abilitatea de a transmite durere fizică și interioară sunt scoase în evidență. Și regizorul Benny Safdie a primit laude pentru că nu a mers pe formula clasică, cu final fericit și previzibil, ci a adoptat un stil mai dur, uneori rece, dar autentic. Modul în care filmul prezintă lupta interioară cu demonii, dependența de medicamente și durerea fizică sunt punctele forte.

Nu poți controla rezultatele de la box-office. Dar poți controla prestația și angajamentul tău de a te tranforma și a merge în altă direcție” – Dwayne Johnson

Critici și puncte slabe

Unele recenzii spun că filmul devine previzibil în a doua jumătate, cu momente când povestea intră în clișeele genului biopic-sportiv. În plus, rolul lui Emily Blunt, deși lăudat, este considerat de unii prea puțin dezvoltat. Alte personaje nu primesc nici ele atât de multă atenție, ceea ce poate face ca unele scene emoționante să nu fie la fel de puternice.

Pentru unii spectatori, stilul observațional și decizia de a „nu forța” momentul de triumf poate părea ca o lipsă de satisfacție narativă. Filmul nu oferă întotdeauna ceea ce așteaptă cineva de la un film de sport: victoria completă.

L-am văzut dispărând complet în personaj (n.r. – pe The Rock), nu mai recunoșteam actorul de pe platou” – Emily Blunt „Ultima scenă a fost sfâșietoare, am retrăit momentul cu aceeași intensitate. Sunt atâtea emoții care mă încearcă… Este pur și simplu uimitor ceea ce au reușit să surprindă și să pună în scenă” – Mark Kerr