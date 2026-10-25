Sport

„The Special One” s-a întors! Declarațiile explozive ale lui Jose Mourinho, după Barcelona – Real Madrid 1-2: „Arbitrul a greșit grav”

Dragoș Petrescu
26.10.2026 | 01:19
The Special One sa intors Declaratiile explozive ale lui Jose Mourinho dupa Barcelona Real Madrid 12 Arbitrul a gresit grav
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Jose Mourinho a câștigat derby-ul cu Barcelona, dar tot a găsit ceva de comentat la adresa arbitrajului // FOTO: hepta.ro
Jose Mourinho a răbufnit după victoria cu Barcelona! Atac la adresa arbitrajului și mesaj clar: „Am meritat victoria!”
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Jose Mourinho a analizat victoria obținută de Real Madrid pe terenul Barcelonei, scor 2-1, și a avut mai multe remarci importante la finalul partidei. Antrenorul portughez a vorbit despre prestația echipei sale, a susținut că madrilenii au meritat pe deplin cele trei puncte și a atras atenția asupra unei faze controversate de arbitraj, în care consideră că Joao Cancelo, compatriotul său și fundașul marii rivale, trebuia eliminat.

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Portughezul a descris partida drept una de nivel înalt, în care ambele echipe au urmărit victoria. Mourinho a apreciat organizarea și curajul elevilor săi, mai ales în fața unei Barcelone care a pus mare presiune la poarta lui Lunin și a atacat în valuri.

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Antrenorul a amintit și ocaziile madrilenilor de la finalul primei reprize, precum și contraatacurile construite de Jude Bellingham și Kylian Mbappe. În opinia sa, Real Madrid a gestionat bine momentele dificile și nu și-a pierdut calmul în fața presiunii catalanilor.

A fost un mare meci, de nivel înalt, care sigur le-a plăcut pasionaților de fotbal. Două echipe care au vrut să câștige. Ai mei au făcut un meci foarte organizat, cu mult curaj în fața unui adversar care a presat mult. Barcelona a atacat mult, dar am fost liniștiți și nu ne-am pierdut calmul. Este o mare victorie în fața unui mare adversar. Am meritat victoria. Nu a fost un succes norocos”, a transmis Jose Mourinho.

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Mourinho, nemulțumit de o decizie de arbitraj în Barcelona – Real Madrid 1-2!

Chiar dacă a avut cuvinte de apreciere pentru brigada de arbitri, Jose Mourinho a și criticat o decizie din repriza secundă. În minutul 60, Joao Cancelo l-a călcat cu crampoanele pe picior pe Yan Diomande, în urma unui duel pentru balon. Jucătorul lui Real Madrid a acuzat lovitura și a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă arbitrul Juan Martinez Munuera nu a acordat cartonaș roșu, iar VAR-ul nu a intervenit.

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Tehnicianul madrilenilor a considerat că fundașul Barcelonei trebuia eliminat și a reproșat arbitrilor din camera VAR că nu l-au chemat pe central să revadă faza. Mourinho a ținut totuși să facă diferența între prestația arbitrului de centru, pe care a apreciat-o, și decizia luată în camera VAR.

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Cred că arbitrul a făcut un meci foarte bun, dar cei din camera VAR au adormit în minutul 60, când nu l-au chemat să revadă un cartonaș roșu clar pentru Joao Cancelo, după ce l-a călcat pe Diomande”, a declarat Mourinho. Există însă și opinii diferite în Spania. Analistul de arbitraj Iturralde González a considerat că faza putea fi sancționată cu galben, nu cu roșu.

Mourinho l-a apărat pe Lunin și a dezvăluit că Valverde a jucat accidentat

Un alt subiect abordat de Mourinho a fost prestația lui Andriy Lunin. Portarul ucrainean a fost titular în absența lui Thibaut Courtois, iar antrenorul a ținut să-i recunoască aportul și calmul într-un meci cu o presiune uriașă. Mourinho a remarcat că discuțiile de după partidă s-au concentrat asupra altor jucători, fără ca prestația portarului să primească suficientă atenție.

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Mă întrebați despre Silva sau despre joc, dar nimeni nu vorbește despre Lunin. Dacă ar fi greșit, numai despre el ați fi vorbit. Lunin a fost echilibrat, liniștit. Avem cel mai mare portar din lume (n.r – Thibaut Courtois), dar astăzi nimeni nu și-a dat seama că el nu a jucat”, a spus tehnicianul.

Mourinho a dezvăluit apoi că Federico Valverde a evoluat accidentat mai bine de 40 de minute. Mijlocașul uruguayan ar fi insistat să rămână pe teren, în ciuda problemelor fizice, iar antrenorul a considerat că efortul său merită evidențiat. În final, portughezul a subliniat că Real Madrid traversează o perioadă bună, cu cinci victorii consecutive, și că forța echipei vine din unitatea grupului.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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