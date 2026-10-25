„The Special One” s-a întors! Declarațiile explozive ale lui Jose Mourinho, după Barcelona – Real Madrid 1-2: „Arbitrul a greșit grav”

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Jose Mourinho a analizat , scor 2-1, și a avut mai multe remarci importante la finalul partidei. Antrenorul portughez a vorbit despre prestația echipei sale, a susținut că madrilenii au meritat pe deplin cele trei puncte și a atras atenția asupra unei faze controversate de arbitraj, în care consideră că Joao Cancelo, compatriotul său și fundașul marii rivale, trebuia eliminat.

Jose Mourinho, fericit cu jocul lui Real Madrid din El Clasico: „Am meritat victoria!”

Portughezul a descris partida drept una de nivel înalt, în care ambele echipe au urmărit victoria. a apreciat organizarea și curajul elevilor săi, mai ales în fața unei Barcelone care a pus mare presiune la poarta lui Lunin și a atacat în valuri.

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Antrenorul a amintit și ocaziile madrilenilor de la finalul primei reprize, precum și contraatacurile construite de Jude Bellingham și Kylian Mbappe. În opinia sa, Real Madrid a gestionat bine momentele dificile și nu și-a pierdut calmul în fața presiunii catalanilor.

„A fost un mare meci, de nivel înalt, care sigur le-a plăcut pasionaților de fotbal. Două echipe care au vrut să câștige. Ai mei au făcut un meci foarte organizat, cu mult curaj în fața unui adversar care a presat mult. Barcelona a atacat mult, dar am fost liniștiți și nu ne-am pierdut calmul. Este o mare victorie în fața unui mare adversar. Am meritat victoria. Nu a fost un succes norocos”, a transmis Jose Mourinho.

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Mourinho, nemulțumit de o decizie de arbitraj în Barcelona – Real Madrid 1-2!

Chiar dacă a avut cuvinte de apreciere pentru brigada de arbitri, Jose Mourinho a și criticat o decizie din repriza secundă. În minutul 60, Joao Cancelo l-a călcat cu crampoanele pe picior pe Yan Diomande, în urma unui duel pentru balon. Jucătorul lui Real Madrid a acuzat lovitura și a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă arbitrul Juan Martinez Munuera nu a acordat cartonaș roșu, iar VAR-ul nu a intervenit.

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Tehnicianul madrilenilor a considerat că fundașul trebuia eliminat și a reproșat arbitrilor din camera VAR că nu l-au chemat pe central să revadă faza. Mourinho a ținut totuși să facă diferența între prestația arbitrului de centru, pe care a apreciat-o, și decizia luată în camera VAR.

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„Cred că arbitrul a făcut un meci foarte bun, dar cei din camera VAR au adormit în minutul 60, când nu l-au chemat să revadă un cartonaș roșu clar pentru Joao Cancelo, după ce l-a călcat pe Diomande”, a declarat Mourinho. Există însă și opinii diferite în Spania. Analistul de arbitraj Iturralde González a considerat că faza putea fi sancționată cu galben, nu cu roșu.

Mourinho l-a apărat pe Lunin și a dezvăluit că Valverde a jucat accidentat

Un alt subiect abordat de Mourinho a fost prestația lui Andriy Lunin. Portarul ucrainean a fost titular în absența lui Thibaut Courtois, iar antrenorul a ținut să-i recunoască aportul și calmul într-un meci cu o presiune uriașă. Mourinho a remarcat că discuțiile de după partidă s-au concentrat asupra altor jucători, fără ca prestația portarului să primească suficientă atenție.

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„Mă întrebați despre Silva sau despre joc, dar nimeni nu vorbește despre Lunin. Dacă ar fi greșit, numai despre el ați fi vorbit. Lunin a fost echilibrat, liniștit. Avem cel mai mare portar din lume (n.r – Thibaut Courtois), dar astăzi nimeni nu și-a dat seama că el nu a jucat”, a spus tehnicianul.

Mourinho a dezvăluit apoi că Federico Valverde a evoluat accidentat mai bine de 40 de minute. Mijlocașul uruguayan ar fi insistat să rămână pe teren, în ciuda problemelor fizice, iar antrenorul a considerat că efortul său merită evidențiat. În final, portughezul a subliniat că Real Madrid traversează o perioadă bună, cu cinci victorii consecutive, și că forța echipei vine din unitatea grupului.