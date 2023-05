The Weeknd, decizie radicală legat de cariera artistică. Ce nume va purta de acum înainte

Renumitul star pop cunoscut pentru melodia Save the tears a luat o radicală legat de cariera artistică. Ce nume va purta de acum înainte vedeta și ce planuri de viitor are. A făcut totul public în mediul virtual.

The Weeknd, hotărâre majoră legat de domeniul profesional. Cum se va prezenta pe scenă celebrul artist

The Weeknd a anunțat pe o rețea de socializare că a luat o hotărâre majoră legat de domeniul profesional. Celebrul artist a spus cum se va prezenta pe scenă de acum înainte, subliniind că vrea să înceapă un nou capitol.

Concret, renumitul star pop vrea să renunțe la numele care i-a consacrat în industria muzicală și să revină la cel primit la naștere. Mai exact, cântărețul canadian va fi reprezentat de acum încolo ca și Abel Tesfaye.

Vedeta a luat această decizie după ce și-a întrebat fanii de pe Twitter dacă ar fi bine să facă această schimbare. Acest lucru se întâmpla în luna aprilie, tweet-ul său primind foarte multe aprecieri de la internauți.

„ABEL cunoscut oficial sub numele de The Weeknd?”, scria atunci cântărețul. „Trec printr-un drum cathartic în acest moment. Ajung într-un loc şi într-un moment în care mă pregătesc să închid capitolul The Weeknd”, a completat ulterior vedeta, conform .

„Voi continua să fac muzică, poate ca Abel, poate ca The Weeknd. Dar încă vreau să ucid The Weeknd. Și o voi face. În cele din urmă. Cu siguranță încerc să scap de acea piele și să renasc”, a mai spus The Weeknd.

The Weeknd revine la numele din buletin

The Weeknd a mai anunțat că următorul său album va fi cel mai probabil ultimul care va purta semnătura actuală. Numele de scenă care l-a adus în lumina reflectoarelor a apărut după ce a renunțat la școală și a plecat de acasă fără să se mai întoarcă.

Acest lucru avea loc într-un weekend, de 33 de ani declarând pentru W Magazine că a făcut și a spus tot ce putea să spună legat de numele de scenă din prezent. De-a lungul timpului a câștigat 4 premii Grammy.

De asemenea, a avut peste 45 de single-uri și albume de platină. Totodată, The Weeknd a reușit să doboare numeroase recorduri la nivel global, primele sale piese fiind încărcate pe Youtube la începutul anilor 2000.