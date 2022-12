Theo Rose a ajuns la perfuzii din cauza sarcinii: ”Am reușit să mă pun pe picioare”

Antrenoarea și colega lui Smiley de la show-ul Vocea României a mărturisit că a ajuns la perfuzii din cauza . Frumoasa șatenă a reușit să se pună pe picioare după o săptămână în care s-a simțit foarte rău.

Theo Rose, neplăceri în primul trimestru de sarcină. Cu ce s-a confruntat cântăreața

Theo Rose împărtășește cu fanii frecvent, de această dată dezvăluind că a avut probleme. Însărcinată în primul trimestru, vedeta s-a confruntat cu stările specifice unei femei care urmează să aducă pe lume un copil.

Îndrăgita cântăreață a fost nevoită să meargă de urgență la o unitate medicală, unde doctorii au pus-o pe perfuzii. Fosta prezentatoare de la Masked Singer România a avut o săptămână cumplită.

„După o săptămână nu vreți să știți de care, mi-a fost rău, rău. Am avut grețuri, am fost pe perfuzii, amărâtă. După o săptămână am reușit să mă pun pe picioare, am auzit că au mai trecut și altele prin așa ceva, că nu se moare, că e normal.

Sper să nu mai revină stările alea și sper să se fi terminat perioada cea mai grea și să înceapă să îmi fie bine și să pot și eu să mănânc ca oamenii.

Aia mă interesează că foame îmi e, dar îmi e și greață în același timp. Să nu mai cobesc… Mi-e bine, mă simt foarte bine”, a explicat Theo Rose pe contul de .

Theo Rose, însărcinată cu primul copil

Theo Rose este însărcinată cu primul . Vestea a venit la scurt timp după ce artista a oficializat relația cu Anghel Damian, unul dintre regizorii serialului Clanul, de la Pro TV, în care joacă și frumoasa șatenă.

În momentul de față, vedeta nu a oferit prea multe detalii despre bebelușul care crește în pântecele sale, însă se poate observa cu ochiul liber că este foarte fericită și împlinită că va fi mamă în curând.

Cel mai probabil cântăreața va naște undeva spre finalul primăverii având în vedere că încă nu a depășit primul trimestru de sarcină. Theo Rose nu a dezvăluit care este termenul sau sexul copilului.