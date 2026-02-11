Sport

Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență

Theo Rose s-a declarat impresionată complet de locația deținută de Simona Halep, în Poiana Brașov. Cum a caracterizat îndrăgita artistă vizita în acest loc.
Alexa Serdan
11.02.2026 | 17:15
Theo Rose a ramas uimita de hotelul Simonei Halep din Poiana Brasov Cuvantul prin care a descris intreaga experienta
Theo Rose a fost cazată în hotelul Simonei Halep. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Jurata emisiunii Vocea României, Theo Rose, a rămas uimită de hotelul pe care Simona Halep îl are în Poiana Brașov. Iată care este cuvântul simplu, dar de mare efect prin care frumoasa șatenă a descris întreaga experiență.

Ce spune Theo Rose despre hotelul deținut de Simona Halep, la munte

Theo Rose este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică ușoară. A cochetat cu televiziunea, dar și cu actoria, având un parcurs profesional de succes. E activă și în social media, unde își ține fanii la curent la ultimele noutăți din viața sa.

Recent, a spus cu ce echipă din Superligă ține, iar acum vine cu o altă informație. Mai exact, vedetă de la Pro TV s-a declarat impresionată de locația de 4 stele deținută de fosta jucătoare de tenis, Simona Halep, în Poiana Brașov.

Îndrăgita artistă a fost cazată în această unitate, având programat în zonă un concert. La plecare a lăsat o recenzie pozitivă, semn că s-a simțit foarte bine în unitatea hotelieră pe care fosta sportivă o promovează intens.

„Vreau să vă dau un update de situație. Ne întoarcem de la Poiana Brașov, am cântat aici la o petrecere, așa cum am putut. De trei zile zac împreună cu fiul meu. Am luat gripa A.

Ne-a potolit pe toți, pe toată familia – mama, bărbate-miu începe și el acum, bona lui Sasha și ea, deci ne-a călărit gripa asta pe toți. Am fost și la hotelul Simonei Halep, foarte frumos.

Chiar vreau să laud hotelul acela. Extraordinar!”, a notat Theo Rose, pe Instagram. Cântăreața în vârstă de 28 de ani a avut o reacție emoționantă pentru Eva Nicolescu, după finala de la Vocea României. 

Theo Rose pleacă de la Pro TV?

În urmă cu ceva vreme Theo Rose a scris un mesaj amplu prin care a mulțumit producătorilor de la Vocea României. Internauții au înțeles că vedeta a încetat contractul cu Pro TV, însă adevărul este cu totul altul.

Frumoasa artistă a subliniat că nu a fost dată afară din trust. Cântăreața a transmis că „nu s-a sinchisit” să remedieze situația după ce s-a vehiculat că nu mai face echipă cu Horia Brenciu, în show-ul care a cucerit telespectatorii.

„Tot acolo, tot la Vocea României. Nu am fost dată afară. Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a spus Theo Rose, la Radio ZU, scrie libertatea.ro.

