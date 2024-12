Theo Rose, acuzată că a susținut un candidat la alegeri, pe bani. Ce răspuns a oferit artista

Perioada alegerilor este una destul de agitată, mai ales în mediul online. De valul controverselor nu a scăpat nici Theo Rose, care a fost acuzată că a promovat un candidat la prezidențiale. Reacția artistei nu a întârziat să apară.

Theo Rose, acuzată că a făcut campanie pentru candidatul independent la alegerile prezidențiale

România traversează o perioadă sensibilă. Alegerile prezidențiale din turul 1 au pus democrația în pericol, iar românii s-au împărțit în două tabere. La fel de vehemente sunt lucrurile și în mediul online.

În aceste zile, persoanele publice au ales să își folosească vocea pentru a-i îndemna pe fani să facă alegerea corectă. Printre ele s-a numărat și Theo Rose, artista sfătuindu-i pe urmăritorii ei să voteze cu cine cred ei de cuviință.

Chiar dacă a fost obiectivă cu privire la acest subiect, soția lui Anghel Damian s-a trezit că a fost implicată într-un mare scandal. În mediul online, au început să circule zvonurile potrivit cărora

Totul a pornit de la piesa ”A venit poliția”, care a dat startul unor adevărate conspirații. Piesa a fost înțeleasă greșit, astfel că

Artista a negat toate zvonurile și a declarat că nu vrea să fie implicată în propaganda politică

Theo Rose a dezmințit toate zvonurile potrivit cărora l-ar fi promovat, pe bani, pe candidatul indenpendent. Artista a fost foarte vehementă și a spus tuturor că nu acceptă să fie folosită pentru o astfel de propagandă politică.

”Imediat după primul tur am făcut un videoclip, ironic evident, pentru că iertați-mă, eu am râs la foarte multe afirmații făcute de domnul Călin Georgescu, altele m-au speriat. La finalul acelui clip am spus: Haideți să votăm cu cine trebuie în turul II!

În urma acelui videoclip, pe TikTok au apărut niște postări în care eram pomenită ca fiind unul dintre artiștii care-l susțin pe acest domn Călin Georgescu, lucru care nu era adevărat. Și asta nu e tot dezinformare? Eu nu las pe nimeni să mă folosească pentru propagandă politică.”, a spus Theo Rose.

Melodia ”A venit poliția” a ajuns și pe grupurile de Telegram care îl susțin pe Călin Georgescu. Susținătorii candidatului independent sunt convinși că piesa lui Theo Rose face parte din campania lui Georgescu, fapt ce nu este adevărat și a fost dezmințit de Theo Rose.

”Pe grupurile de Telegram ale susținătorilor dlui Călin Georgescu, aceștia susțin că melodia ”A venit Poliția” ar fi melodia oficială de campanie a domnului în cauză. Ca urmare a acestor lucruri, am ieșit pe Instagram și am scris că eu susțin un parcurs pro-european și în care v-am îndemnat să vă informați.”, a mai spus artista.