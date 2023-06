Theo Rose, apel către fanii ei la câteva zile după ce a devenit mamă: “Să ajutăm un Sasha mic. A fost diagnosticat cu cancer”

La câteva zile după ce a devenit mamă, Theo Rose a făcut un apel către fanii ei. Vedeta a făcut public un caz al unui băiețel bolnav și ar vrea ca oamenii să se mobilizeze și să-l ajute.

Theo Rose, apel către fanii ei, la puțin timp după ce a devenit mamă. Ce i-a rugat vedeta

Pe 14 iunie 2023, Theo Rose a devenit mamă pentrj prima dată. Actrița din serialul “Clanul” și partenerul ei, Anghel Damian, sunt foarte fericiți. Artista a postat, la scurt timp după naștere, .

Vedeta a ajuns acasă cu fiul ei și le-a împărtășit internauților cum se simte în noua ei viață. Cântăreața este foarte împlinită după ce a adus pe lume un copil. În același timp, nu uită nici de problemele cu care se confruntă oamenii din jur.

Theo Rose încearcă să-i ajute cum poate pe cei care au nevoie și a făcut, de mai multe ori, apel la cei care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, artista a postat cazul unui băiețel pe care îl cheamă tot Sasha, la fel ca pe fiul ei.

Micuțul are probleme grave de sănătate și are nevoie de un tratament costisitor, iar familia nu are suficienți bani. Theo Rose a cerut ajutorul fanilor, în speranța că aceștia vor contribui cu o sumă de bani.

“Să ajutăm un Sahsa mic. La numai doi ani, Sasha Bogdan a fost diagnosticat cu cancer, având o tumoare canceroasă neuroblsatom retroperitoneală stânga, de diferite dimensiuni, localizat într-un loc destul de greu de accesat (pe vasele de sânge). Grup hidrologic nefavorabil.

Sasha momentan se află în Cluj-Napoca, dar singurele șanse de tratament se regăsesc în afara țării! Costurile implicate sunt enorme- 5000 000 euro, iar pentru familia noastră și pentru părinții lui Sasha sunt aproape imposibile de acoperit.

Cont: RO97BTRLRONCRT0622007501 -cont de RON

R047BTRLEURCRT0622007501 cont in EURO

Titular cont: Rotariu Andreea Oana

Deschise la Banca Transilvana

Numár de telefon: 0744984995 cu BTPay”, a transmis Theo Rose pe Instastory.

Cum se simte Theo Rose după ce a ajuns acasă cu fiul ei

La puțin timp de când ea și fiul ei au fost externați, Theo Rose le-a împărtășit fanilor cum s-a simțit în acele momente. Artista este foarte emoționată după ce a venit pe lume fiul ei și spune că . Prima noapte acasă a fost foarte liniștită pentru ea.

“E o stare așa zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă, nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat. Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă.

A fost o noapte foarte frumoasă, eu mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar, nu știu cum să vă explic”, a spus vedeta pe rețelele sociale, notează .

De asemenea, cântăreața a mai spus că, atunci când a aflat că este însărcinată, a început să-și noteze gândurile într-un jurnal. Vedeta vrea ca fiul ei să citească jurnalul, atunci când va mai crește.