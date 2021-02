Theo Rose a vorbit despre cum face ca să-i treacă mai repede timpul atunci când merge la un drum lung. Cântăreața se simte mai bine atunci când doarme în mașină și susține că are un somn foarte odihnitor.

În timp ce multe persoane nu concep ideea de a dormi într-un autovehicul în mișcare, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a declarat că i-ar plăcea să fie plimbată și noaptea, fără o destinație anume, numai ca să poată dormi bine.

Frumoasa artistă este foarte activă pe rețelele sociale și ține legătura cu fanii prin intermediul story-urilor și postărilor, unde îi informează pe urmăritori despre proiectele ei sau le dezvăluie anumite aspecte din viața personală.

Theo Rose are o plăcere neobișnuită. Cum se relaxează artista când are drumuri lungi

Theo Rose a plecat din București și le-a spus fanilor că adoră să călătorească cu mașina, chiar dacă este nevoită să parcurgă distanțe lungi. Vedeta a precizat că doarme foarte bine în mașină și nici nu simte când trece timpul.

Mai mult, cântăreței i-ar plăcea să fie plimbată noaptea cu mașina pentru că se odihnește mai bine decât oriunde. Înainte să-și facă somnul de frumusețe, Theo Rose a vorbit cu fanii printr-un story.

„Mie cel mai mult îmi place să dorm în mașină. Ar fi fost super tare să mă plimbe cineva cu mașina și noaptea, doar ca să dorm eu mai bine, să mă odihnesc”, a transmis vedeta pe InstaStory.

Câteva ore mai târziu, artista a revenit cu un nou mesaj, după ce a dormit în mașină. Chiar dacă unii nu pot suporta dormitul într-un autovehicul sau drumurile lungi, vedeta nu are probleme nici cu răul de mișcare, nici cu somnul.

„Am dormit până acum și acum urmează runda doi. Mie drumurile lungi nu mi se par atât de rele. Am plecat foarte devreme din București, mai avem puțin până ajungem, dar eu nu am simțit cum a trecut timpul pentru că am dormit, m-am uitat și la un film, am ascultat și muzică. Mie îmi place foarte mult în mașină. Cred că nu mai strâng bani să-mi iau o casă, strâng bani să-mi iau o mașină”, a mai spus cântăreața.

Theo Rose este foarte apreciată de fanii ei și s-a remarcat cu ajutorul proiectelor muzicale de succes. Participarea la „Bravo, ai stil!” i-a adus și mai multă notorietate în rândul publicului.

