Theo Rose, chibzuită cu banii de când e însărcinată. Cum a scăpat de cheltuielile pentru haine

A fost la Bravo, ai stil!, unde a ajuns până în finală, dar Theo Rose nu a dat banii pe haine de când a rămas însărcinată. Ajutoare de nădejde i-au fost două perechi de colanți pe care le poartă când nu e pe scenă sau la filmările pentru Clanul.

De ce a refuzat Theo Rose să-și cumpere haine de când este însărcinată

Theo Rose a fost una dintre concurentele show-ului Bravo, ai stil! și chiar a reușit să ajungă până în finală. Din asta s-ar putea deduce că artista că este, într-adevăr, pasionată de haine, dar realitatea stă puțin diferit.

Vedeta a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat pentru Pro TV că , nu a vrut să dea banii pe haine. Theo Rose este chibzuită cu finanțele sale, probabil și gândindu-se că, după ce Sasha va veni pe lume, va avea cheltuieli destul de mari.

Prin urmare, actrița a profitat de faptul că la filmările serialului Clanul este îmbrăcată de echipă după bunul plac. Când vine vorba de concerte și spectacole, de ținute se ocupă stilista sa, iar mai apoi hainele sunt returnate.

De când se află în postura de viitoare mămică, aliații de nădejde ai artistei sunt două perechi de colanți concepuți special pentru gravide. Pe aceștia îi poartă atunci când este nevoită să iasă din casă pentru diferite evenimente sau activități.

„La evenimente se ocupă stilista mea. Port câte o ținută pe care după o returnez. Și în rest am considerat că nu e nevoie să cumpăr. Că, uite, în două luni o să încep să revin la mărimile mele inițiale.

Și am zis că de ce să fac o investiție. Că cine știe când le mai folosesc. Singurele lucruri de gravidă sunt două perechi de colanți”, a povestit Theo Rose, la fel de sinceră ca întotdeauna.

Ce pofte are artista de când este gravidă: „Bucuria zilei”

Dacă hainele și cumpărăturile nu sunt o prioritate pentru ea, Theo Rose găsește bucuria în lucrurile simple. De luni bune, poftește la corcodușe, iar zilele trecute a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram faptul că a găsit.

„Bucuria zilei, m-am oprit să vă arăt că încep să se facă corcodușele. Poftesc de nu știu cât timp și în fiecare zi m-am oprit lângă ei aici la mine pe stradă. Și acum am luat așa, de poftă. Le las să crească. Am luat să îmi dau speranțe, cum vine vorba”, a dezvăluit Theo Rose pe Instagram.

Actrița din Clanul este însărcinată în șapte luni și chiar dacă poftele sale nu sunt neapărat unele bogate în calorii, susține că se îngrașă pe zi ce trece, iar acest lucru începe să o sperie. Totodată,

„Nu am mâncat prea mult, dar la asta cu îngrășatul…Pun cam un kilogram pe zi. Eu nu știu ce să zic. Nu prea mă așteptam. Le dau jos, dar nu mă așteptam să se întâmple chiar așa. Am 58 de kilograme acum.

Acuma am niște aciditate, niște arsuri la stomac. Cică îi crește părul, așa mi-a spus mamaie. Am zis că înghit o mașină de tuns dacă are așa mult păr. Că nu se poate… E cam greu cu arsurile astea. Mai am două luni și vreo două săptămâni, așa, teoretic”, a mărturisit Theo Rose