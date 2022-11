Theo Rose, despre chinurile lui Anghel Damian: ”E greu să fii iubitul meu pentru că am o gură proastă, așa”

Theo Rose, una dintre cele mai bune voci ale României, este într-o relație de patru luni cu Anghel Damian, coleg de platoul la serialul ”Clanul” unde și vedeta joacă alături de Carmen Tănase, George Mihăiță, Codin Maticiuc și alții. În același timp, ea face echipă și cu Smiley la Vocea României.

Theo Rose, o iubită dificilă în relația cu Anghel Damian

Prinsă de mic copil între filmări, concerte și evenimente private, pentru că nu permite oricui să intre în viața ei. Și nici după ce a devenit partenerul ei, lucrurile nu devin mai comode, așa cum, cu umor recunoaște că ar fi și cazul lui Anghel Damian.

Vedeta de la Pro TV, invitată în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Bobonete, spune că la nervi se comportă foarte urât cu cei apropiați, dar și cu familia ei, iar asta pentru că are gura ”proastă”.

”Bărbații nici nu prea au îndrăznit să mă cucerească. Mă gândesc că m-au plăcut câțiva, dar au avut curaj doar ăia pe care i-am lăsat eu să îndrăznească. Adică a fost așa cu chemare.

E greu să fii iubitul meu pentru că am o gură proastă, așa. Este o chestie foarte nasoală pentru omul de lângă mine, și am observat că asta o aplic și cu familia. Am foarte mult bun simț și sunt atentă cum mă comport cu oricine altcineva, să fie totul corect, să nu greșesc cu niciun cuvânt, dar la ăia de lângă mine să le dau în cap și alta nu. La nervi, nu tot timpul”, a mărturisit Theo Rose.

”Avem gânduri serioase, mă mărit și fac copii”

Mutați împreună, artista și iubitul ei se plac, se admiră și chiar se iubesc, iar de aici mai este doar un pas până la planuri serioase, deși formează un cuplu de puțin timp. Mai în glumă, mai în serios pe termen scurt pe care cei doi și-au propus să le realizeze împreună.

”Da, ne-am mutat împreună. E mișto, e băiat bun și învăț multe de la el. Este de la admirație, până la dragoste. E tot. Îmi place de el. Și lui îi place de mine (n.r. râde).

Timp petrecem dacă suntem la `Clanul`, că suntem amândoi. În fiecare seară ne întâlnim acasă. Avem gânduri serioase, mă mărit și fac copii (n.r. râde)”, a mai completat vedeta de la Pro TV în cadrul podcast-ului prezentat de Bobonete.

Locul unde se reface după ce viața o pune la pământ

Succesul și faima vin și cu sacrificii pe care Theo Rose este conștinentă că trebuie să le facă, tocmai de aceea spune că se resimte. ”Stomacul e praf. De acolo simt că încep să încetinesc, în sensul că am stări de vomă.

Înainte să cânt mi se face rău. Nu pot să mă mai concentrez. La Liviu Teodorescu la nuntă am vomitat în timp ce formația cânta intro-ul. Este obositor. Nu ai pauză”, punctează Theo Rose.

Dar, vedeta continuă și afirmă că a învățat în ce să se refugieze atunci când simte că nu mai poate, și, soluția este o escapadă în satul ei natal. Acolo se contopește cu realitatea oamenilor, nu a ei, și parcă prinde viață.

”Când nu mai pot, mă duc la țară la ai mei. Am mai plecat la munte două zile, dar parcă nu înțeleg nimic. Așa când mă duc acasă, stau cu ai mei. Mai vine un vecin, mai zice ceva și parcă simt că revin într-o realitate. Că de fapt oamenii trăiesc într-o realitate, nu ce trăiesc eu, cu filmări, ce cânt, cum, cu cine. Sufăr un pic că mă duc rar și nu am mai păstrat legătura cu realitatea de acolo”, a mai precizat artista.

Mama ei nu a mai recunoscut-o în liceu

Perioada liceului i-a schimbat definitiv viața lui Theo Rose, asta pentru că a trăit printre oameni talentați de la care a învățat multă muzică, dar, după cum și ea este de părere, au influențat-o cu limbajul și comportamentul rromilor.

”M-am operat. Am făcut schimbare de sânge. Am nimerit între foarte mulți copii de rromi foarte talentați. Acolo la noi în liceu erau majoritari ei. Era în neregulă dacă erai român. Am facut Lipatti (n.r. Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti). Am învățat multă muzică cu ei. După patru ani de liceu n-am ieșit cu fuste, dar sufletul era `țigan`.

Nu există un accent pus pe cuvinte, ci doar cum gâtuiești un pic sunetele. Nu este ceva tradițional. Când am început să vorbesc așa, mama mi-a zis că nu mă recunoaște. Mi-a spus: `Mai du-te odată și să te întorci cum erai că nu te recunosc. Nu ești copilul meu`. Stând acolo între ei, te schimbi. Ți se pare că aceea este normalitatea, mai ales că petreceam multe ore la liceu. Acasă stăteam mai puțin. După ce am terminat liceul m-a `operat` la loc. Dar nu s-a putut să mă refac de tot”, a mai dezvăluit Theo Rose.

Bunicul și tatăl vedetei de la Pro Tv impuneau frică

Când vorbește despre familia ei, Theo Rose povestește că este o fire băiețoasă pentru că asta a văzut la bunicul și la tatăl ei. Vedeta rememorează cum tatăl ei ieșea din curte și oamenilor le era frică de ceea ce nu-i va fi pe plac. Și i se părea ”tare”. Iar în ceea ce-l privește pe bunic, amuzată spune că atât de dur era încât înjura și pietrele care îndrăzneau să-i stea în cale.

”În familia mea exista o energie masculină foarte puternică și destul de dură. Și tataie era un tip foarte dur, care înjura toată ziua. Drăcuia și animalele și pietrele de pe stradă dacă putea.

Și tata la fel, era un tip foarte dur, aspru și server cu noi. Crescând printre ei, era firesc să devin și eu băiețoasă. Mie îmi plăcea să stau printre ei pentru că mă simțeam protejată. Când vedeam cum se dau oamenii la o partede frică când ieșea tata din curte, că cine știe ce o mai vedea și nu-i convine. Mi se părea tare”, a mai expus Theo Rose, jurata de la Vocea României, în cadrul podcast-ului.