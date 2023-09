Theo Rose dezvăluie secretele de la Vocea! L-a lăsat pe Smiley pentru Brenciu

Theo Rose face dezvăluiri despre noul sezon Vocea României! Show-ul celor mai puternice glasuri revine astăzi, 8 septembrie 2023, de la ora 20:30, la PRO TV!

Theo Rose împarte scaunul de la Vocea României cu Horia Brenciu după ce l-a părăsit pe Smiley

Theo Rose împarte scaunul în acest sezon cu Horia Brenciu, iar legătura dintre cei doi este una extrem de frumoasă. Artista a vorbit despre cum e noul ei coleg de emisiune după ce în sezonul trecut a făcut echipă cu Smiley.

Actrița din serialul Clanul ne-a mărturisit că îi va mulțumi mereu lui Andrei (Smiley) pentru faptul că a integrat-o în echipa de la Vocea României. Theo Rose nu a vrut să facă prea multe comparații între Brenciu și Smiley.

A spus că e evident că sunt două firi complet diferite și că fiecare are energia lui, plus că de la fiecare are ceva de învățat. Vedeta se completează la fel de bine cu Horia Brenciu cum o făcea și cu Smiley.

„Brenciu e un om foarte liber, acceptă orice fel de provocare, mă provoacă și pe mine”

„Dacă trebuie să fac comparația cu Smiley… Sigur că e diferit, ei doi sunt diferiți, au energii diferite. Anul trecut, Smiley m-a pregătit pentru sezonul ăsta, el m-a integrat în tot ce înseamnă Vocea României.

Am avut foarte multe lucruri de învățat. Horia Brenciu e un om foarte liber. Acceptă orice fel de provocare, care mă provoacă și pe mine și e extraordinar. A ieșit un show incendiar acolo!”, a declarat Theo Rose despre noul ei partener jurat, pentru FANATIK.

Întrebată dacă s-a gândit vreodată să aibă propriul ei scaun la Vocea României și să nu-l împartă ba cu , ba cu Brenciu, Theo a răspuns sincer! Ne-a zis că, deocamdată, pentru ea nu este principala țintă în acest show.

Theo Rose nu tânjește încă la propriul ei scaun: „O să sacrific energia doar ca să fiu eu singură?”

„Nu știu dacă asta e ce țintesc. Uite, sezonul ăsta m-am simțit foarte bine alături de Horia. Mi se pare că ne completăm într-un fel extraordinar și m-am întrebat, dacă la un moment dat or să vrea să îmi dea scaunul meu, ce o să fac?

O să sacrific energia echipei ăsteia doar ca să fiu eu singură pe scaun? Mi-am dat seama că nu e atât de important. Nu cred că asta e ce țintesc. Îmi doresc să facem un show frumos, să ajutăm concurenții, iar când sunt două capete care gândesc în folosul concurenților e cu atât mai bine”, a mai declarat Theo Rose, în exclusivitate pentru FANATIK.

așadar, pe sticlă astăzi, de la ora 20:30. În prima ediție a noului sezon, telespectatorii vor fi uimiți de vocile care se vor prezenta în fața camerelor de luat vederi. Una dintre concurente va reuși să întoarcă toate scaunele, iar rămâne de-a dreptul fascinat.

Prima ediție Vocea României 2023, astăzi de la 20:30, la PRO TV

„Vreau să fii convinsă, din punctul meu de vedere, că ceea ce ai făcut tu, acum, în seara asta, este una dintre audițiile alea care vor face sute de mii de vizualizări. Ești absolut extraordinară, felicitări! Mi se pare că ești o voce de finală. Te implor să-mi dai șansa să lucrez cu tine”, i-a spus Tudor Chirilă uneia dintre concurentele noului sezon Vocea României.

„Eu te văd ca pe un mister pe care mi-ar plăcea să-l descopăr. Mi-ar plăcea să facem ca profunzimile noastre să colaboreze. Știu foarte bine că noi doi ne-am completa mult”, este afirmația pe care o face Irina Rimes cu privire la un alt concurent.