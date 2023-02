Theo Rose, dezvăluri dramatice despre sarcină și Anghel Damian: ”Nu mai pot! Efectiv, nu mă mai ține suflul”

Se află în top și pe primele locuri în trending cu orice lansează, este una dintre cele mai căutate interprete la momentul actual, și, de asemenea, are o carieră în ascensiune atât ca și actriță în serialul de la Pro TV, Clanul, cât și ca jurată alături de Smiley, la show-ul de talente, Vocea României. La doar 24 de ani Theo Rose nu duce lipsă de nimic, dar, cu toate acestea, chiar ea ne-a dezvăluit că avea nevoie de o schimbare, și când spune asta, nu se referă doar la ea personal, ci la întreaga existență. Astfel, dacă ea a cerut, Dumnezeu nu a întârziat să-i ofere, pe neașteptate, o minune de băiețel, alături de Anghel Damian, în vârstă de 31 de ani.

Theo Rose își pune cariera pe pauză pentru a avea grijă de copil

. Aflată deja în trimestrul doi de sarcină, apreciata artistă a început să resimtă oboseala, motiv pentru care, a luat decizia de a renunța ușor, ușor la evenimentele unde trebuie să presteze servicii artistice. În premieră pentru FANATIK aceasta a mărturisit că a făcut puțină ordine în programul ei, astfel încât să poate merge la filmările serialului de la Pro Tv, și, de asemenea, să onoreze cântările pe care le-a confirmat până în acest moment.

”Mă simt bine, dar am aerisit perioada asta ca să pot să mă și odihnesc, și, pentru că am făcut asta reușesc să fac față programului cu filmările serialului, cu concertele. Am găsit o soluție să mă împart cumva între toate acestea în măsura în care se mai poate acum. Sunt relaxată, este binevenită pauza asta”, a declarat Theo Rose.

”Mi-am dat seama la ultima cântare că nu mai pot. Gata că se rupe căruța”

Jurata de la Vocea României continuă și spune că situația ei este una critică din cauza epuizării. ”Se simte oboseala deja, tocmai de aceea la evenimente am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama la ultima cântare că nu mai pot. Gata că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot.

Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a mai spus Theo Rose, în exclusivitate pentru FANATIK.

Jurata de la Vocea României: ”Vreau să îi ofer micuțului liniștea de care are nevoie”

A luat această decizie și pentru că o are pe colega ei de scenă, Alexandra, care, indiferent de situație, este baza ei muzicală. Theo Rose nu exclude nici retragerea pentru o perioadă dacă nu o să mai poată da randamentul cu care ea este obișnuită. .

”Mă bazez pe Alexandra în perioada asta. Știe și nu am niciun fel de griji atâta timp cât este și ea acolo. Intervine oricând. Dacă s-ar întâmpla ceva, nu îmi este frică. În momentul în care nu o să mai pot cânta, o să mă opresc pur și simplu. Este o pauză pe care organismul o cere și sunt cu totul în chestia aceasta, adică vreau să îi ofer micuțului liniștea de care are nevoie”, a mai dezvăluit actrița din Clanul.

Theo Rose: ”Schimbare mai mare decât asta nu cred că se putea”

Deși nu a fost o sarcină programată, Theo Rose și Anghel Damian neavând o discuție punctuală pe marginea acestui subiect, pare-se că micuțul a venit, oarecum, tot la dorința apreciatei artiste care admită că avea nevoie de o schimbare. Așa că, și-a dorit, iar Dumnezeu i-a dat, chiar mai mult decât a sperat.

”A venit cumva pe nepusă masă, dar m-a bucurat foarte tare. Simțeam nevoia de o schimbare, nu neapărat în viața mea, ci cu totul, în mine. Și atunci, schimbare mai mare decât asta nu cred că se putea. Deci, a fost pe sistemul `ai grijă ce-ți dorești`”, a precizat vedeta de la Pro Tv.

Cu ce probleme s-a confruntat Theo Rose în sarcină?

Primul trimestru de sarcină nu a fost cel mai ușor, dar, Theo Rose nu se plânge, este conștientă că se putea și mai rău, de aceea, se consideră, totuși, o graviduță norocoasă. Nu neagă că a avut și grețuri, a stat și pe perfuzii, însă, acum lucrurile au intrat pe un făgaș normal, și, speră ea, să rămână așa până la final.

”Am avut un prim trimestru cred că firesc. Din ce am citit cam acelea sunt simptomele normale: niște grețuri matinale, am avut și o săptămână mai complicată în care a trebuit să fac și niște perfuzii. Ca la gravide. Dar, din ce povești am mai auzit, am trecut ușor peste acea etapă. Sunt femei care rămân traumatizate după primul trimestru de sarcină sau după toate cele trei trimestre. Multe dintre ele rămân în stările acelea de rău în toate cele nouă luni, așa că mă consider norocoasă și a fost un parcurs ușor al sarcinii până în momentul acesta, și de acum nu cred că mai are ce să se întâmple”, a mai povestit Theo, pentru FANATIK.

La capitolul alimentație, cunoscuta cântăreață susține că nu s-au schimbat prea multe. ”În principiu nu mă omor cu mâncarea, dar mă hrănesc cât aș fi făcut-o în zilele mele bune din perioada când nu eram însărcinată”, ne-a mai spus Theo Rose.

Planurile de viitor ale juratei de la Vocea României

În încheiere, întrebată de planurile pentru 2023, Theo Rose radiază de fericire când vorbește de proiectele muzicale, de piesele și sesiunile live pe care deja, în mare parte, le are puse la punct. Și înainte, dar și după naștere, vedeta și-a pregătit terenul, astfel încât să nu-și dezamăgească fanii.

”Sunt foarte entuziasmată pentru ce urmează pe plan muzical pentru că nu mă las. Odată cu aflarea veștii că sunt însărcinată nu m-am dat deloc în spate de la ce ține de activitatea mea muzicală.

Dimpotrivă, îmi las terenul pregătit pentru mult timp după ce voi naște. Da, cu siguranță nu voi sta mult timp acasă. O să iau copilul cu mine în spate și mă duc să mai fac muzică. Avem foarte multe de făcut – sesiuni live și piese”, a mai spus Theo Rose, simpatica actriț din Clanul.