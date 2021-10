Theo Rose, distracție fără limite după ce s-a vindecat de COVID: ”Mă cinstesc”

Theo Rose, artista care a avut ghinionul să se îmbolnăvească a doua oară de coronavirus, a terminat tratamentul recomandat de medici, motiv pentru care s-a apucat să petreacă, chiar dacă, momentan, o face singură, în izolare.

Theo Rose a terminat tratamentul contra COVID-19

Theo Rose a fost testată ca pozitivă acum câteva zile la testul pentru COVID-19, motiv pentru care frumoasa cântăreață care abia lansase noua ei melodie alături de Pepe, s-a văzut nevoită să intre în izolare. Din fericire însă, cântăreața nu a avut simptome grave după îmbolnăvire, iar tratamentul medical a fost eficient în cazul ei.

Așa că, după ce a terminat tratamentul recomandat de medicii săi, Theo Rose s-a apucat să chefuiască. Și, evident, fiindu-i probabil dor de fanii ei, frumoasa cântăreață a și anunțat ce va face.

”Am terminat deja de o zi tratamentul și cred că azi pot să mă cinstesc cu un @wet_hard_seltzer. Mai am de stat în casă câteva zile, așa că fac să fie mai distractiv. Închin pentru buna mea purtare, răbdare, motivație și tot ce urmează să fac în următoarea perioadă! Hai noroc!”, a fost postarea făcută de Theo Rose care a smuls de la fanii ei peste 35.000 de aprecieri.

Theo Rose nu a apucat să se vaccineze

„M-am hotărât să vă vorbesc, să vedeți că sunt ok. Sunt întreagă. Nu sunt la spital. Nu mă simt foarte rău. Sunt norocoasă. Nu e o formă gravă. Sunt fomfăită pe nas, mă doare în gât. În astea două zile am transpirat întruna. Nici n-am stat să zac, vă spun sincer. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți. M-am frecat cu carmol. Numai așa am ținut-o, am dormit întruna. Mi-am făcut aerosolii mei cu dexametazonă, am luat paracetamol”, a povestit Theo Rose pe conturile sale de socializare.

Culmea, , ea fiind pozitivă și în luna noiembrie a anului trecut. E adevărat, recunoștea frumoasa cântăreață, nici nu s-a vaccinat.

”Nu sunt vaccinată, încă. Nu știu ce o să fac. Nici nu vreau să intru în subiectul ăsta că stârnește multe discuții”, mai spunea pe conturile sale de socializare, după ce a fost întrebată de fanii ei dacă s-a imunizat.

Theo Rose a pierdut o mulțime de concerte

După ce a lansat alături de Pepe și de fiica acestuia o piesă care a prins la public, pentru Theo Rose faptul că a descoperit că are, din nou, coronavirus a fost o adevărată lovitură, artista fiind nevoită să își anuleze o mulțime de concerte și de apariții publice.

”Ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine, cât și pentru trupa mea să le putem onora (…) Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cant și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni”, spunea Theo Rose pe conturile sale de socializare.

Care este numele adevărat al lui Theo Rose

În momentul în care a anunțat că este bolnavă, pentru a doua oară, de coronavirus, Theo Rose a postat pe conturile sale de socializare și fotografia cu rezultatul analizelor pe care le făcute. Și, chiar dacă și-a blurat o parte din datele personale, frumoasa cântăreață a lăsat la iveală și numele ei adevărat, Theo Rose fiind, așa cum bănuia toată lume, doar un nume de scenă.

Astfel, numele adevărat al cântăreței care a împlinit acum două luni 24 de ani este Theodora Maria Diaconu.

Theo Rose a debutat în muzică la doar 4 anișori, cântând muzică populară. Apoi, după o perioadă în care numele ei nu a mai fost auzit prea des, Theor Rose s-a reinventat cântând muzică de petrecere, colaborând cu artiști din lumea manelelor.

De altfel, în ultimele luni, Theo Rose a avut o mulțime de concerte, frumoasa cântăreață fiind printre cele mai solicitate artiste de la noi din țară, atât când vine vorba de muzică de petrecere, dar și când vine vorba de interpretat melodii din alte categorii muzicale.