Theo Rose, greșeală uriașă. Ce a observat cântăreața când s-a privit în oglindă

Cântăreața a observat încă de la primele ore ale dimineții că are sprâncenele crescute și a luat decizia să ia pensatul în propriile mâini, deși nu este foarte îndemnânatică la acest aspect.

Înarmată cu penseta și cu o forfecuță, de care s-a ferit întotdeauna, solista s-a pus pe treabă și s-a asigurat că este gata să iasă din casă, doar că a rămas surprinsă când s-a privit în oglindă.

În loc să fie mulțumită de rezultatul obținut, Theo Rose a realizat că a făcut o gafă uriașă, care s-ar putea să nu se poată repara foarte ușor.

Theo Rose, gafă uriașă. Ce a pățit prezentatoarea de la SuperStar România

„M-am uitat în oglindă și eram cu stufăriș din acela puternic. M-am gândit la Andreea Carapcea nu mi-a zis nimic, nu vine. Am zis aia e, hai.

Am luat penseta. Am luat și forfecuța de care fugeam de foarte mult timp și am trecut la treabă și mi le-am bulit.

Și ce credeți, la câteva ore îmi scrie Andreea: «Mami, eu sunt în București, dacă vrei să vin să te pensez». Și am zis cred că e târziu.

Dar am venit totuși să vadă. Dacă nu mai pot să fac nimic, le rad. Mi-a dat și ulei de ricin ca să reparăm problema că eu cu foarfeca am stricat.

Cu penseta nu prea am lucrat, dar cu foarfeca am băgat puternic… Ia, vedeți, gata, m-a făcut la loc”, a povestit Theo Rose pe contul de .

Theo Rose, adepta saloanelor de înfrumusețare

Ulterior, frumoasa le-a mărturisit fanilor din social media că a plecat spre salonul de înfrumusețare, unde era programată la un spălat pe păr.

Artista se numără printre persoanele publice care nu fac acest lucru în propria locuință, fiindu-i mult mai ușor să se lase pe mâna unor profesioniști.

Theo Rose susține că merită fiecare vizită pe care o face în saloane pentru că se simte foarte bine și nu trebuie să se mai gândească ce tratamente sau șampoane să folosească.