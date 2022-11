Theo Rose i-a schimbat viața lui Bogdan de la Ploiești: ”Mi-a dat totul peste cap”

Bogdan de la Ploiești a fost fotbalist de top, dar a renunțat la pasiunea lui cea mai mare de dragul banilor. Chiar dacă are aproximativ 10 ani de când face muzică, Theo Rose și prima piesă pe care au lansat-o împreună este cea care i-a schimbat viața și l-a adus pe manelist pe culmile succesului.

Cum i-a schimbat Theo Rose viața lui Bogdan de la Ploiești. Nimeni nu bănuia ce avea să urmeze când s-au întâlnit

În urmă cu doi ani, Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au lansat piesa Fără tine, o colaborare mai mult decât neașteptată. Artista venea dintr-o altă zonă muzicală, iar solistul, deși făcea muzică de mulți ani, nu era prea cunoscut.

ADVERTISEMENT

Publicul a reacționat însă la modul cel mai bun cu putință pentru ei, iar chimia pe care au arătat-o în clip a fost subiect de speculații cu privire la relația lor. De altfel, și la mult timp după apariția pisei,

Prezent în emisiunea lui Cătălin Măruță, Bogdan de la Ploiești a mărturisit că nu s-ar fi așteptat niciodată ca piesa să aibă un atât de mare succes. Faptul că atunci a cântat cu Theo Rose, explică manelistul, i-a schimbat viața cu adevărat, mai ales că, dezamăgit de succesul pe care îl avusese până atunci, chiar se pregătea să părăsească România.

ADVERTISEMENT

„Ne-a surprins Fără tine, că am atins niște cifre foarte mari. Avem 100 și ceva de milioane de vizualizări. Eu înainte de piesa aia trebuie să plec, să mă mut din țară, în Elveția.

Voiam să mă mut acolo, am eu o legătură cu țara asta. Mi-am dorit să fac un restaurant acolo. A venit piesa asta și mi-a dat totul peste cap. Am întâlnit o altă familie, am o întreagă echipă. Noi avem o chimie foarte mare”, a povestit Bogdan de la Ploiești la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Bogdan de la Ploiești a renunțat la fotbal pentru a face muzică și… bani

Puțini sunt cei care cunosc faptul că mulți ani, Bogdan de la Ploiești a jucat fotbal și chiar, susține el, era chiar bunicel ca sportiv. Totuși, viața l-a pus la încercare și pentru a face bani, a renunțat la pasiunea cea mai mare și s-a apucat de muzică.

Succesul nu a fost dobândit ușor, iar artistul susține că în spatele a ceea ce văd oamenii acum, stau ani grei de muncă și chiar multă suferință.

ADVERTISEMENT

„A fost foarte de mult de muncă și încă este greu. Niciodată nu este ceea ce pare, în spatele unei povești de succes, cred că la fiecare om sunt foarte mulți ani de muncă.

ADVERTISEMENT

M-am oprit din fotbal și am intrat în muzică, dar uite că e bine. Viața m-a pus la o încercare, cred că aveam 17 ani când s-a întâmplat treaba asta și a trebuit să aleg banii. Eu sunt sincer cu oamenii, a trebuit să aleg o sursă de venit ca să pot să mă întrețin la vremea respectivă”, a povestit artistul.

Bohdan de la Ploiește, despre carieră: ”În primii ani nu exiști”

Deși nu și-a regretat alegerea, Bogdan de la Ploiești a mărturisit că mulți ani nu a făcut bani din muzica lui. Mai mult, faptul că talentul nu este moștenit din familie, l-a făcut să muncească mai mult decât colegii săi. De altfel, despre aceștia spune că, la început, îl descurajau și râdeau de el.

„Primii ani n-am făcut bani. În primii ani nu exiști. Știam că merit ceva mai bun și din sport nu ieșea nimic. La mine n-a fost un talent nativ, a fost foarte, foarte greu.

Au fost ani de zile în care mă duceam, urcam pe scenă și pur și simplu râdeau de mine. Nu mă ajutau, în domeniul ăsta al nostru e foarte, foarte greu. Oamenii sunt invidioși, se uită în curtea vecinului tot timpul. Eu am fost inversul”, a declarat Bogdan de la Ploiești.

Pe parcurs, cântărețul spune că a renunțat să mai studieze muzica, ci să analizeze oamenii. Așa a învățat ce prinde, ce nu, și cum să ajungă în atenția publicului. Totodată, a pornit propriul său studio de înregistrări, unde a învățat de un unul singur să-și producă piesele.

„Întotdeauna am știut că voi ajunge bine. Sunt un om foarte ambițios, în momentul în care îmi propun ceva nu mă las până nu iese.

Primul lucru pe care mi l-am dorit a fost să am un studio de înregistrări. Munca din spate e colosală, sunt cinci facultăți să înveți toate butoanele alea. Chiar le-am făcut și piese la câțiva colegi de-ai noștri care astăzi sunt bine”, a adăugat artistul.

Bogdan de la Ploiești a spus adevărul despre relația cu Cristina Pucean. Ce spune despre căsătorie

După ce nu a mai apărut de des în compania lui Theo Rose, Bogdan de la Ploiești s-a afișat tot mai des cu o altă femeie. Este vorba despre Cristina Pucean, una dintre cele mai cunoscute dansatoare de manele din România.

, tânăra îl însoțește la mai toate evenimentele și chiar și-au petrecut vacanța împreună, dar o bună perioadă nu au recunoscut că ar avea o relație.

De această dată, însă, Bogdan de la Ploiești a dat cărțile pe față și a afirmat că, da, între el și frumoasa și blondină există mai mult decât o simplă prietenie. „Încă nu știm nici noi ce se întâmplă. Să zicem că da”, a susținut Bogdan de la Ploiești.

Totuși, încă nu se pune problema unei căsătorii. Cântărețul a explicat că, cel puțin deocamdată, vrea să se axeze pe carieră. „Nu sunt eu cu căsătoria încă. Vreau să-mi ating scopurile astea foarte mari. Când ajungi la un nivel, îți dorești ca să impresionezi tot timpul, cred că asta e și cheia succesului. Noi de multe ori nu ne dorim să facem anumite chestii”, a adăugat cântărețul.

Printre proiectele amintite se numără și filmul Romina, unde interpretează personajul principal alături de Nicole Cherry. Din distribuție face parte și Matei Dima, unul dintre producătorii și scenariștii peliculei

„Romina, acolo sunt în rolul principal. Avem și o poveste interesantă, s-a dorit a fi un musical și, de fapt, a ieșit o comedie foarte, foarte mare. Eu sunt foarte mulțumit, abia aștept să vadă oamenii cât ne-am chinuit noi”, a concluzionat Bogdan d la Ploiești.