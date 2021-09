Theo Rose, infectată pentru a doua oară cu COVID-19. Cum se simte vedeta

Artista a mărturisit că nu s-a simțit bine zilele trecute, după ce a înlocuit-o pe Adela Popescu la cârma emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV. A simțit că a răcit, dar adevărul este cu totul altul.

Frumoasa este infectată cu noul tip de coronavirus pentru a doua oară, după ce în luna noiembrie a anului trecut rezultatul testului pentru virusul din China a ieșit tot pozitiv.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Theo Rose se simte foarte bine, precizând că simptomele nu sunt diferite față de cele pe care le-a avut prima oară.

Theo Rose are coronavirus a doua oară. Cum a aflat

„Oameni buni, zilele trecute nu m-am simțit prea bine. Am simțit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta.

ADVERTISEMENT

Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare PCR non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv”, a scris The Rose pe pagina de Facebook.

Tânăra urmează să se recupereze acasă, drept urmare perioada următoare nu va putea onora concertele și evenimentele pe care le avea în agendă, deși i-ar fi plăcut enorm să fie pe scenă.

Theo Rose, nevoită să anuleze evenimente și concerte

Vedeta și-a cerut scuze pentru eventualele neplăceri pe care le-a iscat infectarea sa cu virusul Sars-Cov-2, precizând totodată că a acționat la timp și nu a dat boala mai departe.

ADVERTISEMENT

„Vă aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine, cât și pentru trupa mea să le putem onora.

Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectată o dată.

Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cant și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni”, a completat Theo Rose mesajul din online.