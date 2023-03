Theo Rose întâmpină probleme în ultimul trimestru de sarcină: ”Copilul meu nu știu ce avut”

Theo Rose formează un cuplu cu Anghel Damian de câteva luni bune. Cei doi se pregătesc să devină părinți în curând, iar emoțiile sunt la cote maxime. Evident însă că mai apar și situații dificil de gestionat, după cum a mărturisit actrița din serialul Clanul.

Theo Rose întâmpină dificultăți în ultimul trimestru de sarcină

Theo Rose își ține la curent fanii cu mai tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Iată că de această dată însă, s-ar părea că artista nu traversează o perioadă chiar atât de bună, după cum o spune chiar ea.

Într-o postare pe contul ei de socializare, aceasta recunoaște că nu s-a putut odihni deloc noaptea trecută. De asemenea, ea a mai adăugat că nici nu înțelege ce se întâmplă, ori dacă fiul ei îi cere ceva, având în vedere cele întâmplate.

Aceasta le-a cerut sfatul mamelor care s-au confruntat cu anumite lovituri în burtă pe durata sarcinilor. Iar dincolo de asta, Theo Rose a mai povestit un episod nu tocmai confortabil care s-a produs chiar în timpul filmărilor pentru serialul Clanul.

„Am o viață…Azi noapte n-am închis un ochi, copilul meu nu știu ce avut. Poate să înceapă o serie de crize direct din burtă, întrebare pentru „parentologi””, le-a mărturisit artista urmăritorilor ei, vizibil obosită.

Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor pentru serialul Clanul

Și totuși ce s-a întâmplat pe platoul de filmare? Theo Rose spune că a avut de filmat o secvență care a devenit mai intensă decât ar fi trebuit. Într-adevăr, era nevoită să plângă, însă la un moment dat simțea că nu mai poate să se oprească. Cel mai probabil, spune artista, oboseala, dar și stările de rău și-au spus cuvântul.

De asemenea, în glumă, Theo Rose spune că a ajuns să plângă de ”mila ei”. Toate aceste secvențe însă vor putea fi văzute în câteva luni. Artista susține că filmează deja pentru sezonul trei, iar scenele care vor fi difuzate

”Voiam să vă povestesc, la opt am venit pe platoul de filmare, am filmat o secvență care nu avea în scenariu așa mult plâns, dar de oboseală și de rău ce îmi era am plâns cu o poftă, de mila mea am plâns.

Păcat că o să vedeți secvențele astea abia în sezonul 3, mie îmi trebuiau două sezoane doar de probă. Nu e nici cu actoria asta cum mi-am imaginat eu”, le-a mai povestit Theo Rose fanilor săi, pe rețelele de socializare.