Theo Rose întâmpină probleme înainte de naștere. Ce a pățit artista într-un mall: ”Nu-mi explic”

Theo Rose se pregătește să devină mamă pentru prima oară. Ea și Anghel Damian așteaptă un băiețel, iar emoțiile sunt îi toi. Până în ziua cea mare însă, s-ar părea că artista întâmpină numeroase dificultăți.

Ce a pățit Theo Rose într-un mall din Capitală

Theo Rose este extrem de activă în mediul online, de altfel ca și alte vedete din România De această dată însă, artista a venit cu o situație de-a dreptul bizară.

Vedeta din serialul Clanul a mers la mall pentru a realiza plata unei facturi. Evident, a parcat în parcarea subterană, iar tichetul de parcare l-a pus în suportul de pahare din mașină, tocmai pentru a evita să nu îl piardă.

În momentul în care a vrut să plătească însă parcarea, și-a dat seama că biletul respectiv a dispărut. Theo Rose susține că a răscolit întreaga mașină, însă nici urmă de tichet. Vedeta nu înțelege ce s-a întâmplat însă.

Vizibil nervoasă în videoclipul postat în secțiunea Instastory, aceasta încearcă să își explice cum s-a putut întâmpla așa ceva. ”Am zis că mi-a stat mintea în loc”, a completat Theo Rose, revoltată de întreaga situație.

Artista, mai nervoasă ca oricând

„Deci nu pot să-mi explic. Am zis că poate am avut un moment de gravidă și că pur și simplu mi-a stat mintea în loc, pentru o secundă mi-am imaginat. Am venit până la mall să plătesc o factură, da? Am intrat în parcarea subterană, am luat tichet de parcare, l-am pus aici la suportul ăsta de pahare.

Măi nene, când am ajuns să cobor din mașină să iau tichetul la mine, ca să pot să plătesc la ieșire din mall, a dispărut. Nu cred că înțelegeți că a dispărut efectiv, de parcă nu a existat niciodată. Am dărâmat mașina, am dat tot la o parte, toate scaunele, m-am uitat printre ele.

Nu mai există tichetul ăla, voi puteți să înțelegeți? Am zis că mi-a stat mintea în loc. Cum să intri fără? Mi-am imaginat un tichet de parcare? Chiar în halul ăsta? Ferească-mă Dumnezeu”, a spus Theo Rose în mediul online.

Menționăm că artista mai are doar câteva săptămâni până când va naște. Efortul merită însă în final, având în vedere că în curând își va strânge fiul în brațe.