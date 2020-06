Theo Rose, lovită de anxietate: „Au fost momente dificile, în care mi-a fost rău”

Theo Rose este genul de persoană care nu arată niciodată când îi este rău. Cântăreața, concurentă la Bravo, ai stil Celebrities, este mereu cu zâmbetul pe buze, pusă pe caterincă, și mereu are o vorbă pentru a-i scoate pe ceilalți din tristețe.

Theo Rose se confruntă des cu anxietatea

Când vine vorba despre ea, atunci când cade cortina și camerele de filmare se opresc, Theo Rose revine la viața ei normală, una plină de angoase, de frici, de anxietate.

Vedeta a recunoscut că s-a confruntat cu anxietatea chiar și în timpul concertelor, iar pandemia de coronavirus a trezit-o, cumva, la realitate, căci și-a dat seama că anxietatea este o problemă serioasă și nu e de jucat cu asta.

„Au fost momente dificile, în care mi-a fost rău, dar am urcat pe scenă și mi-am onorat contractele. Vorbind despre problemele mele pe Instagram, am văzut oameni care aveau aceleași probleme. Am avut anxietate. Simțeam un val de adrenalină, apoi aveam o presiune în cap, în piept. Nu mă mai puteam concentra pe ceea ce făceam”, a povestit Theo Rose la Teo Show.

„Mi s-a întâmplat să fiu într-o conjunctură toxică”

„Anxietatea mea a fost un caz fericit, dar oricum e un sentiment crunt pentru că mi-e frică să nu mai trec prin așa ceva”, a mai spus artista.

„Sunt momente în care mă pun în pat și îmi dau seama că sunt bine. Și uneori îmi apare gânduri: dacă mi-ar fi rău. În secunda doi mi se face rău. La mine stă puterea să îmi fac și bine și rău și creierul meu alege să îmi fac rău”, a mai spus vedeta.

„Din pricina publicului nu mi s-a întâmplat să simt stres. Mi s-a întâmplat să fiu într-o conjunctură toxică și știam că orice aș fi făcut nu aș fi reușit să le dau de cap. Poate oamenii nu au fost rău intenționați”, a adăugat artista.

