Theo Rose, lovitură sub centură primită de la Puya, pe scenă: „Mi-a tremurat stomacul”. Rapperul a politizat un eveniment muzical

Theo Rose și Puya s-au confruntat muzical la Romexpo, de curând, iar vedeta de la Vocea României a primit o lovitură neașteptată, chiar pe scenă, din partea ”rivalului” ei.

Theo Rose, lovitură sub centură primită din partea lui Puya, în direct, pe scenă

Red Bull SoundClash își propune să aducă în fața publicului, din când în când, doi artiști din zone muzicale complet diferite. Sunt două scene pe care cei doi ”se bat” în general pentru aplauzele audienței. Învingător ajunge cel care dă peste cap decibelii cu aplauzele și uralele.

ADVERTISEMENT

Theo Rose și Puya au trebuit să treacă prin mai multe probe, având inclusiv invitați speciali care să îi susțină în meciul muzical. Ei bine, a adus-o pe cântăreața Ruslana, fostă câștigătoare din partea Ucrainei a competiției Eurovision.

Fană a ei de când era mică, Theo Rose nu a crezut nicio secundă că se va interpreta gestul ei, având în vedere și reticența multor români de a-i mai ajuta financiar pe vecinii noștri. Cântăreața s-a tot gândit că lumea se va lua de ea pentru că a venit cu o artistă ucraineancă, dar niciodată nu se aștepta că acea lovitură va veni fix de la Puya, care a contrabalansat momentul ei apelând la Andra Măruță.

ADVERTISEMENT

„A fost momentul în care m-a durut stomacul”. Cum a politizat rapperul evenimentul

„A fost momentul în care m-a durut stomacul. Faza la mine știți care e? De ce mi-e frică de aia nu scap, mânca-v-aș gura voastră. Eu mi-am imaginat dinainte că cineva, nu Puya, poate din public sau de acasă să facă această asociere. Putea să fie Ruslana și de la mama dracului, nu a avut nicio legătură invitația cu contextul politic.

Eu din 2004, de când a apărut ea la Eurovision, am cântat piesa asta de sute de ori și mi-a marcat începuturile în muzică, și mie și fetelor din generația mea, făceam și dansuri la școală. Pentru mine chiar a fost o realizare s-o aduc. Bă, când am auzit în microfon: ”Tu ești cu Ucraina, noi suntem cu România”… Mi-a tremurat stomacul, ești nebun?

ADVERTISEMENT

Am crezut că își dă seama, acolo nu e confruntare politică, noi suntem acolo la distracție. Cred că nu și-a dat seama. Apoi, mai rău m-a speriat că a postat Andra fix de acolo de unde a zis el și zic: Mamă, se vezi de acuma comentarii…”, a povestit destul de dezamăgită Theo Rose