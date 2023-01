Theo Rose, mesaj emoționant, după ce a vizitat copiii bolnavi de cancer: “Ți se rupe inima”

Theo Rose a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după ce i-a vizitat pe copiii bolnavi de cancer. Cântăreața i-a încurajat pe fani să ajute cu donații, în cazul în care își permit.

Theo Rose, mesaj emoționant. Artista i-a vizitat pe copiii bolnavi de cancer

s-a emoționat foarte tare atunci când a mers la spital, pentru a-i vizita pe copiii bolnavi de cancer, alături de Codin Maticiuc și de Bogdan de la Ploiești.

Theo Rose a cântat alături de micuți și a făcut donații pentru tratamentul lor, sperând că toți se vor însănătoși, la un moment dat.

După vizita de la spital, cântăreața a postat pe Instagram un clip video, în dreptul căruia a scris un mesaj emoționant.

În urma vizitei, actrița din Clanul a realizat că cele mai multe dintre problemele oamenilor nu sunt, de fapt, atât de mari.

Artista a fost marcată de această vizită și i-a fost foarte greu să plece și să le lase pe mamele de la spital singure, cu gândul la copiii lor bolnavi.

Vizita a emoționat-o profund, mai ales că , la rândul ei.

“Noi am început anul așa. Cu o mare de conștientizări și recunoștință. Problemele noastre nu mai sunt probleme.

În fața a ceea ce am văzut la Spitalul Fundeni- secția Hematologie pediatrică, suntem toți egali și în dependență de serviciile medicale și voia Lui Dumnezeu.

Mulți dintre copiii pe care i-am vizitat păreau a fi perfect sănătoși. Alții, deși vizibil în stare mai gravă, aveau toate speranțele că lucrurile se vor îndrepta. Însă de părinții lor ți se rupe inima.

Îmi părea rău că trebuia să plec și să las mamele acolo, singure. N-aș vrea să fiu singură cu gândurile mele într-o asemenea situație.

Am intrat într-un salon unde o mama de vârsta mea stătea cu bebelușul de un an și puțin, Nicolas. Am văzut groază și neputință în ochii ei. I-am promis că o să mă rog pentru ei.”, a scris Theo Rose pe Instagram.

Ce le-a transmis Theo Rose fanilor

De asemenea, Theo Rose i-a rugat pe fanii care își permit să doneze o sumă către spital, pentru ca micuții bolnavi să aibă o șansă în plus la vindecare.

“Mi se pare extraordinar că putem ajuta ca spitalele care găzduiesc toată suferința și panica asta să fie cât mai primitoare, blânde și dotate.

Cine îsi permite să doneze 2€ sau 4€ lunar, să nu ezite s- facă. Dacă nu există suficientă motivație, vă recomand și vouă o vizită la Fundeni. Veți vrea să le dați tot ce aveți.”, și-a încheiat artista mesajul.

Codin Maticiuc este recunoscător pentru implicarea vedetei de la Pro TV. Actorul și omul de afaceri i-a lăsat un comentariu prin care i-a mulțumit lui Theo Rose.

Și internauții au fost impresionați de gestul cântăreței și i-au lăsat mai multe comentarii la postare.