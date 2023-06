Theo Rose, moment neașteptat pe patul de spital. Reacția lui Anghel Damian, neprețuită: ”Leșinați dacă vă zic!”

Theo Rose a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu doar câteva zile. În tot acest timp, alături de ea este Anghel Damian. Deși nu s-a refăcut încă complet, se pare însă că vedeta a revenit la starea ei de până acum.

Theo Rose, moment neașteptat pe patul de spital

De această dată, vedeta a vorbit despre momentul pe care i l-a pregătit mama sa. Deși ea știa despre ce este vorba, amuzantă a fost reacția lui Anghel Damian.

Se pare că acesta nu cunoaște ”anumite tradiții”, iar artista l-a luat la rost. Ce s-a întâmplat, de fapt? Într-un instastory filmat chiar de pe patul de spital, Theo Rose a povestit întreaga întâmplare.

Mama artistei i-a spus acesteia să pună pe o tavă niște sare, piper, semințe, dar și zahăr, pentru că vin ursitoarele. Pentru că este de la țară, vedeta a prins imediat ideea, s-a conformat și a cerut asistentelor toate cele necesare.

Asistenta i-a adus totul, însă Anghel Damian a rămăs surprins. După ce a ajutat-o pe artistă să pună pe tavă cele patru ingrediente, acesta a întrebat-o cine sunt, de fapt, ursitoarele care urmează să ajungă.

Cum a reacționat Anghel Damian

A urmat apoi un moment amuzant pentru ambii parteneri. Mai apoi, Theo Rose a început să îi spună partenerului ei mai multe nume de vedete celebre, pe care acesta și-ar fi dorit să le vadă la acel moment. Printre acestea s-au numărat Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, Anna Lesko, dar și Mădălina Ghenea.

Instastory-ul artistei s-a terminat cu zâmbetul pe buze și cel mai probabil i-a amuzat pe mulți. ”Leșinați dacă vă zic! Îmi dă mama mesaj pe grupul familie și îmi zice să pun pe o tavă niște sare, piper, semințe și zahăr că vin ursitoarele. Eu, bineînțeles, am înțeles repede, am deprins imediat, am trăit la țară în misticism cu totul și m-am conformat.

Am sunat să ne aducă un pliculeț de zahăr, a venit, zâmbea doamna asistentă, părea că și ea știe despre ce e vorba, dar mama a zis că vin ursitoarele. Anghel m-a ajutat să pun toate astea așa pe tavă, așa grămăjoare, grămăjoare.

Acum s-a întins în pat și m-a întrebat cine sunt ursitoarele. (…) Cine ai fi vrut? Andreea Marin, Mihaela Rădulescu, Anna Lesko? Am patru grămezi, mai spune una… Mădălina Ghenea”, a spus artista,