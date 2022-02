Theo Rose, despre posibilitatea de a deveni mamă: “Îmi doresc cel puțin trei copii”

În cadrul unei emisiuni TV, Theo Rose (24 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă. Artista susține că ar vrea să aibă copii la un moment dat.

Vedeta este foarte preocupată de carieră și vorbește foarte rar despre viața ei privată, mai ales despre relația cu partenerul ei.

Cântăreața își dorește să-și întemeieze o familie în viitor, dar are de gând să mai aștepte până să facă acest pas.

Theo Rose a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă

La 24 de ani, Theo Rose se poate declarat cu adevărat împlinită. Are o carieră de succes și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenerul ei.

Artista a vorbit și despre posibilitatea de a deveni mamă în viitorul apropiat. Cu toate că își dorește să aibă copii, Theo Rose încă nu se simte suficient de pregătită să facă acest pas.

Thep Rose mai vrea să aștepte până să devină mamă și simte că acum este mult prea devreme. Vedeta își dorește să aibă cel puțin trei copii în viitor.

“Îmi doresc cel puțin trei copii. Chiar mă văd mamă. Mai stau, mai aștept, pentru că este prea devreme momentan.”, a declarat Theo Rose la Pro TV.

Ce gafă a făcut Theo Rose

Recent, Theo Rose a vorbit despre . Dimineața, vedeta a observat că sprâncenele i-au crescut foarte mult și a decis să se penseze singură, în loc să meargă la salonul de înfrumusețare.

După ce a încercat să-și smulgă singură firele de păr crescute în exces și să dea o formă sprâncenelor, vedeta s-a privit în oglindă și s-a speriat de propria imagine.

“M-am uitat în oglindă și eram cu stufăriș din acela puternic. M-am gândit la Andreea Carapcea nu mi-a zis nimic, nu vine. Am zis aia e, hai.

Am luat penseta. Am luat și forfecuța de care fugeam de foarte mult timp și am trecut la treabă și mi le-am bulit.

Și ce credeți, la câteva ore îmi scrie Andreea: «Mami, eu sunt în București, dacă vrei să vin să te pensez». Și am zis cred că e târziu.

Dar am venit totuși să vadă. Dacă nu mai pot să fac nimic, le rad. Mi-a dat și ulei de ricin ca să reparăm problema că eu cu foarfeca am stricat.

Cu penseta nu prea am lucrat, dar cu foarfeca am băgat puternic… Ia, vedeți, gata, m-a făcut la loc.”, a povestit Theo Rose pe .