Theo Rose, prima apariție după ce a făcut din nou Covid-19: „Nu sunt vaccinată. Nu vreau să intru în subiectul ăsta”

Theo Rose a revenit pe Instagram după o perioadă în care a comunicat doar prin scris, făcând o pauză vocală de două zile.

Vedeta a vrut să îi liniștească pe fanii ei, care s-au îngrijorat destul de tare după ce au aflat că are din nou Covid-19.

Ultima oară se infectase în noiembrie 2020, însă boala a revenit acum. La început, tânăra muziciană a crezut că are o simplă răceală, iar apoi și-a făcut mai multe teste pentru a vedea dacă nu cumva are din nou Covid.

Theo Rose: „M-am hotărât să vă vorbesc”

Primele două teste au ieșit negative, iar cel de-al treilea s-a pozitivat. a postat câteva filmulețe cu ea pentru a le demonstra admiratorilor că este în afara oricărui pericol și speră să se recupereze cât mai repede.

„M-am hotărât să vă vorbesc, să vedeți că sunt ok. Sunt întreagă. Nu sunt la spital. Nu mă simt foarte rău. Sunt norocoasă. Nu e o formă gravă.

Sunt fomfăită pe nas, mă doare în gât. În astea două zile am transpirat întruna. Nici n-am stat să zac, vă spun sincer. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți. M-am frecat cu carmol. Numai așa am ținut-o, am dormit întruna.

Mi-am făcut aerosolii mei cu dexametazonă, am luat paracetamol”, a povestit Theo Rose pe .

„Nu sunt vaccinată, încă”

Una din frământările fanilor a fost dacă artista era sau nu vaccinată. „Vă răspund sincer. Nu sunt vaccinată, încă. Nu știu ce o să fac. Nici nu vreau să intru în subiectul ăsta că stârnește multe discuții. Sunt păreri împărțite. Nu mă interesează nici să le știu, nu mă interesează nici să vă spun care e părerea mea. Important e că nu mă simt așa rău”, a spus cu fermitate Theo Rose.

Marea ei neplăcere este că nu poate să își onoreze spectacolele pe care le avea programate în această perioadă. De asemenea, artista a spus că speră că nu a transmis virusul nimănui și că a avut grijă să nu interacționeze cu foarte mulți oameni.

Ultima perioadă a fost una destul de aglomerată pentru artistă, în sensul că a avut foarte multe cântări, acesta fiind și motivul pentru care a ales să se testeze, căci se gândea că e posibil să se fi infectat.