Theo Rose, reacție emoționantă despre Eva Nicolescu după finala de la Vocea României: ”Va schimba muzica din România!”

ADVERTISEMENT

Îndrăgita cântăreață de muzică ușoară și jurată de la Pro TV, Theo Rose, a avut o reacție emoționantă despre Eva Nicolescu. Ce a putut să spună despre adolescenta de 16 ani, după finala de la Vocea României.

Eva Nicolescu de la Vocea României, laude de la Theo Rose

Theo Rose a făcut o postare amplă după ce a pierdut finala emisiunii unde a făcut echipă cu Horia Brenciu. Frumoasa artistă a dorit să-și informeze fanii legat de decizia de a renunța la scaunul de la Vocea României.

ADVERTISEMENT

A adunat numeroase amintiri frumoase, având numai cuvinte de laudă pentru colegii săi. De asemenea, vine cu aprecieri pentru elevă la liceul de muzică „George Enescu”. Adolescenta, care este fiica președintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu, este extrem de talentată.

A început să ia primele lecții de canto la numai 9 ani. Anterior, luase lecții de pian o perioadă de 2 ani. Din păcate, finalista de la Pro TV a pierdut trofeul cel mare și premiul pus la bătaie de producătorii celebrei emisiuni de talent.

ADVERTISEMENT

„Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri.

ADVERTISEMENT

Tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate. De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzică din România.

Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o sora mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă”, a notat Theo Rose, pe contul de .

ADVERTISEMENT

Theo Rose, despre colaborarea cu Vocea României

„Anul asta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia.

Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest.

Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simt al umorului foarte fin, iar muzica știe să-și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Mulțumesc, HORIA BRENCIU.

Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”, a completat Theo Rose, în social media.

În altă ordine de idei, tânăra pe care a susținut-o vedeta a primit numeroase aprecieri de la români. Telespectatorii consideră că a pierdut finala de la Vocea României pentru că nu a primit suficiente voturi.

E un munte de talent, lucru pe care l-a demonstrat pe scenă, alături de jurata de la Pro TV. Cele două au interpretat melodia „Mi-am pus busuioc în păr”, Tudor Chirilă mărturisind că i-a plăcut enorm această versiune.