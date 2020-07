Theo Rose, sarea și piperul de pe Instagram și TikTok. Concurenta Bravo, ai stil s-a transformat într-o adevărată păpușă – Foto

Theo Rose este una din cele mai simpatice și amuzante cântărețe din România, iar popularitatea ei a crescut pe Instagram și TikTok, mai ales în urma participării în concursul de modă „Bravo, ai stil” de la Kanal D.

Theo Rose i-a cucerit definitiv pe internauți

Olteanca are un umor rarisim și reușește să îi facă pe fanii ei să zâmbească de fiecare dată. Câștigătoarea unuia dintre sezoanele „Te cunosc de undeva” le-a mulțumit celor care o iubesc pentru faptul că sunt alături de ea pe rețelele de socializare, iar de curând a postat o serie de noi fotografii în care arată ca o păpușă în mărime naturală.

Tânăra artistă le-a spus fanilor că n-ar vrea să petreacă prea mult timp pe rețelele de socializare, căci telefonul o tâmpește, însă nu poate sta nici departe de el, alegând să trăiască între virtual și real, pe cât posibil.

Cântăreața care o imită pe Floricica Dansatoarea pe TikTok, în stilul ei unic, le-a dezvăluit fanilor de unde îi vin anumite expresii cu care îi face să râdă.

Vinovatul pentru cuvintele amuzante pe care le scoate pe gură este în mare măsură unul din prietenii și oamenii ei de încredere, Boier Bibescu.

„Trăiesc realitatea”

După o perioadă de absență de pe Instastory, cântăreața le-a vorbit fanilor azi noapte.

„Când sunt p-acolo pe la filmări, la multe mesaje răspund, pe altele le rătăcesc. Io intru, văd că sunt mesaje și zic, stai așa, mă duc la machiaj. După aia, când intru să răspund la alea, nu le mai găsesc, că intră altele și tot așa”, s-a scuzat vedeta.

„Mai dați-mi și voi câte un mesaj: Ce mai faci mă, amărâto? Mai trăiești? În ultima vreme nu vedeți că de-abia am mai postat pe Instastory? Nu mai am timp. Trăiesc realitatea și nu mai am timp să postez pe Instagram. Chiar e greu să stai așa întruna și pe telefonul ăsta, te tâmpește Dracu”, le-a mai spus Theo Rose urmăritorilor.