Theo Rose, totul despre sarcină. Cât de greu îi este în această perioadă: „Mă întorc la București și mor”

Theo Rose nu-și mai ține ascunsă fericirea. Vedeta Pro TV a vorbit despre sarcină și tot ce se petrece în viața sa în această perioadă.

Theo Rose a făcut dezvăluiri despre sarcină. Cum reușește să facă față în ciuda problemelor

De când s-a aflat de faptul că Theo Rose a fost destul de discretă în ceea ce privește sarcina. Acum, vedeta Pro TV nu-și mai ascunde fericirea și a acordat un interviu în care a vorbit despre toate lucrurile frumoase care se întâmplă acum în viața ei.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine. Trăiesc și sunt sănătoasă, că mă tot controlez așa cum trebuie, periodic. Mă confrunt și eu cu toate astea, grețuri, chestii specifice unei sarcini.

Nu prea s-au mai dus, mă lupt cu ele. Mă mai duc vreo 2-3 zile pe la mama, pe la tata, pe la țară…mă pun pe picioare. După aia mă întorc la București, aicea, mor.

ADVERTISEMENT

Cred că e și gândul că nu sunt în stare să mă îngrijesc atât de bine. Trage a somn într-una. Nu prea poftesc la chestii, doar la ce e pe masă, aș mânca foarte mult”, a dezvăluit Theo Rose.

Chiar dacă încă nu-i dau pace grețurile și stările de rău, , continuă să-și onoreze atribuțiile profesionale, iar atunci când urcă pe scenă, în fața publicului, uită de tot.

ADVERTISEMENT

„Nu am încotro, dacă m-am înhămat la o căruță…Nu sunt singura care a muncit când am fost însărcinată. M-a întrebat cineva cum fac la concerte, când am grețuri, e greu de controlat situația.

Am atâtea guri de hrănit că-mi trece orice greață, când am urcat pe scenă, mă gândesc doar la cum să fac să fie bine”, a completat Theo Rose.

ADVERTISEMENT

Cum se comportă Anghel Damian în această perioadă: „Încearcă să-mi dea liniște”

Încă nu au aflat dacă vor avea fată sau băiat, însă Theo Rose și Anghel Damian sunt entuziasmați pentru tot ceea ce urmează să aibă loc în viața lor. Antrenoarea de la Vorbește lumea a mărturisit că iubitul său face tot posibilul pentru ca ea să fie liniștită.

ADVERTISEMENT

„Grijuliu, ca cu un bibelou, așa…Săracul…Nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine. E foarte bucuros pentru ceea ce o să urmeze și încearcă să-mi dea liniște și să-mi creeze confort, să trec cât mai ușor peste perioada asta”, a mărturisit Theo Rose.

Pe de altă parte, pentru cei care sunt de părere că este prea tânără pentru un copil sau că și-a compromis cariera, Theo Rose a transmis un mesaj.

„Am suportat bine stările de rău, fiind conștientă că e normal să se întâmple și asta. Sunt conștientă de faptul că sunt tânără. Cred că e momentul potrivit pentru a face un copil. Corpul meu e pregătit pentru asta, e sănătos, are resurse. Acum trebuie să suport lucrurile astea”, a afirmat Theo Rose.

Theo Rose, „ultimul Crăciun ca mezina familiei”

Cum sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, Theo Rose a mărturisit că, anul acesta, atmosfera din familia sa este cu totul specială. Cu toții așteaptă venirea pe lume a bebelușului, în timp ce artista se bucură de ultimul Crăciun în calitate de „mezina familiei”,

„Suntem emoționați cu toții, e o așteptare…Crăciunul ăsta încă voi mai fi eu copilul. O să mă bucur de ultimul meu Crăciun ca mezina familiei, după care o să cedez cu mare drag locul meu copilului și o să ne bucurăm de el, toate cadourile o să meargă către el.

Anul ăsta, mai primesc și eu. Sper că nu o iau înainte să fie cazul cu cadouri pentru bebeluș”, a povestit Theo Rose.

Cât despre cadourile de la Moș Crăciun, solista a mărturisit că deja a primit cel mai frumos dar și tot ce mai vrea este să fie sănătoasă.

„Ce să-mi mai aducă? Mi-a adus cel mai frumos cadou. Nu-mi mai trebuie nimic….sănătate și, dacă se poate, sarcina să fie cât mai ușor de dus la capăt”, a adăugat artista.