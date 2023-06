Theo Rose, trimisă acasă de doctor, după ce a întrebat când va naște. Ce a aflat la maternitate

Theo Rose e pregătită să nască, însă bebelușul ei, Sasha, se pare că mai vrea să stea în burtica mamei.

Ce a aflat Theo Rose la cel mai recent control. Ce i-a zis doctorul despre bebeluș

În perioada următoare, vedeta va aduce pe lume primul ei copil, pentru care se pregătește din plin, cumpărându-i tot felul de lucruri de care acesta va avea nevoie.

De la cădiță până la hăinuțe, Theo Rose își face ”plinul” astfel încât micuțului Sasha să nu îi lipsească nimic. Artista a fost de curând la spital, crezând că a sosit marele moment, dar și-a luat țeapă!

Chiar ea a povestit cum a trimis-o medicul acasă, spunându-i că nu a sosit clipa în care micuțul să vină pe lume. Așa că… Theo Rose n-a stat prea mult pe gânduri și s-a apucat de treabă, căci vedeta nu suportă să stea fără să aibă o activitate.

„Nici nu vă mai zic că n-am stat acasă, că nici nu vă așteptați la altceva. Am fost la control și mi-a zis doamna doctor că pare că mai vrea să stea (n.r.: bebelușul).

Am zis: da? Foarte bine, că și așa mai avem o chestie de filmat și i-am zis că nu mai apuc să filmez, că nasc. M-am dus la Malvina și la Andreea, haideți fetelor că am o idee, un look, și am făcut o filmare repede cu telefonul, pac, pac. Și gata!”, a povestit Theo Rose

Cântăreața vrea să nască natural

Theo Rose în 8 luni, iar copilul pe care l-a conceput cu regizorul serialului Clanul, unde cântăreața joacă, este așteptat cu nerăbdare de vedetă. Aceasta a ales să nască natural, cu toate că temerile legate de momentul nașterii încă n-au dispărut de tot.

„Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi.

Am și zile în care sunt curajoasă și zic: ‘Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi”, spunea, în urmă cu ceva timp, Theo Rose, pe Instagram.