Theo Rose, urmărită de problemele de sănătate: „Am luat pastile zilele astea”

Theo Rose se confruntă cu mici probleme de sănătate. Vedeta a crezut că poate fenta răceala, însă a ajuns-o din urmă. Iar ăsta nu e singurul necaz din viața artistei!

Frumoasa interpretă de muzică de petrecere le-a povestit fanilor cu voce răgușită prin ce probleme trece. Norocul ei este că nu mai are cântări în următoarele două zile, însă nu se știe cum va evolua starea ei de sănătate.

Cântăreața are acum și probleme la picior, după ce a călcat strâmb.

Theo Rose, răcită cobză după o cântare

„Făceam astăzi mișto de răceală și am zis că am fentat-o, că am luat pastile zilele astea și că nu m-a mai luat. Da, m-a luat. Dar Dumnezeu m-a ajutat și am terminat ultima cântare și am pauză două zile.

N-o să mai vorbesc două zile. O să iau tratament, o să iau aerosoli și ne vedem. E ca Dracu. Mi s-a sucit și piciorul pentru că am călcat prost”, a povestit Theo Rose pe .

Theo a scris apoi pe contul ei de socializare că s-a rugat timp de patru zile când a început să simtă că parcă o ia răceala, iar Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile.

a spus apoi că i se întâmplă destul de des să atragă problemele de sănătate doar gândindu-se la ele. În spirit de glumă, muziciana a spus că dacă tot atrage lucrurile poate că data viitoare va aprinde și lumina în casă tot cu puterea minții.

Promite să se refacă repede și să revină pe scenă

Theo Rose se bucură de un succes uluitor din punct de vedere muzical. De când s-au ridicat restricțiile a avut numeroase cântări în toată țara.

Se numără printre cele mai căutate cântărețe la evenimente, iar de multe ori are chiar și mai mult de două recitaluri de susținut în aceeași zi.

Pe lângă asta, vedeta are și alte proiecte personale,. Nu este de mirare ca și din cauza extenuării să se confrunte cu astfel de probleme.

Theo le-a primis fanilor că se va pune pe picioare pentru că nu suportă să stea departe de scenă, însă nu își poate pune în pericol sănătatea oricât de mult și-ar dori să cânte.

Olteanca îi va ține la curent pe admiratorii ei în legătură cu evoluția stării sale de sănătate prin intermediul rețelelor de socializare.