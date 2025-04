Theo Rose, val de critici din cauza piesei cu ”vibe-ul” lui Nico! Cătălina Toma: „Aud niște influențe de la mine”

Theo Rose a fost bombardată cu un val de critici din partea unor răutăcioși care au acuzat-o că ar fi ”copiat” stilul lui Nico. Unii au mers mai departe și au spus că ar fi, de fapt, o ”imitație” a timbrului vocal cu care Cătălina Toma ne încânta auzurile prin anii 2000. Ce spune solista care cucerea România în anii ’90, despre interpretarea melodiei lansată de jurata de la Pro TV.

Theo Rose, val de critici din cauza unei piesa asemănate cu cea a lui Nico

În urmă cu 5 zile, mai exact pe 27 martie 2025, Theo Rose a scos pe piață o nouă piesă, „Dragoste nouă”. Artista a fost implicată în mod direct în creația melodiei, ea compunând muzica și textul, cu sprijinul lui Adi Istrate și Alexandru Turcu.

ADVERTISEMENT

Imediat după încărcarea ei pe platforma muzicală, . Acum 15 ani, , nemaiîntâlnită până atunci.

Fanii lui Theo Rose spun, de asemenea, că interpreta ar fi fost inspirată și de videoclipul lui Nico, „Ești liber”. Ambele apar în imagini cu pălărie și codițe împletite. Cert este, însă, că între cele două cântărețe nu există rivalitate. Cu doi ani în urmă, ele au lansat piesa „Ascultă-mă”.

ADVERTISEMENT

Cătălina Toma: „Aud niște influențe de la mine în vocea lui Theo Rose”

În mediul online, rumorile continuă, și întreabă internauții despre timbrul vocal pe care pare să-l ”imite” Theo Rose. Multe comentarii fac trimitere la Cătălina Toma, ”Regina” muzicii din anii ’90.

„Piesa asta a lui Theo mă duce cu gândul la cineva și sunt curioasă dacă vă dați seama din interpretarea mea. Vă duce și pe voi gândul tot la ea, voi aștia din anii ’90, cam așa? Vă dați seama pe cine imit? Imit e prea mult spus, dar timbrul ăla specific al ei, puțin nazal. Era bombă pe R&B. Bine, cred că încă mai este, dar nu a mai auzit nimeni de ea.”, a spus Misha, pe social media.

ADVERTISEMENT

Contactată de FANATIK, , în care dezvăluie părerea ei despre melodie. Pe lângă asta, interpreta mărturisește cum a început colaborarea lui Nico cu cei de la B.U.G. Mafia. Se pare că totul i se datorează, după ce ea a refuzat propunerea din considerente ce țineau de „animozității”.

ADVERTISEMENT

„Aud niște influențe de la mine în vocea lui Theo Rose. E frumoasă piesa. Am citit comentariile de pe youtube și mulți o compară cu Nico.

Însă, oamenii nu știu că Nico și-a luat startul comercial de la mine, atunci când am recomandat-o celor de la Bug Mafia pentru o colaborare. Eu refuzând colaborare din cauza animozității. Am considerat că ar fi bine să colaboreze ea și iată, ca așa s-a deschis o ușă și pentru ea. Learn to pay it forward artists (n.r. Învață să plătești artiștilor)!

Artiștii de conștiință își dau seama că au posibilitea de a deschide uși și pentru alții, chiar și artiști noi, sau cei cu experiență. Eu cred în competiția creativă, nu în cea plină de invidie și punând obstacole altora. Pay it forward artists (Plătește înainte artiștilor)!”, a declarat Cătălina Toma, în premieră, pentru FANATIK.