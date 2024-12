Theodor Paleologu, avertisment după anunțul candidaturii lui Nicușor Dan. „Riscul e să pierdem din nou Bucureștiul, să ne trezim cu cine știe ce personaj în fruntea Capitalei”

Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, a comentat, marți, anunțul primarului general, Nicușor Dan, de a candida la Cotroceni, spunând că ar fi fost bine să își încheie mai întâi mandatul la PGMB. „Riscul e să pierdem din nou Bucureștiul, iar să ne trezim cu cine știe ce personaj în fruntea Capitalei”, a spus Paleologu.

Theodor Paleologu: „Nu e limpede cât au înțeles cei din coaliție din mesajul acestor alegeri”

Theodor Paleologu, fostul ministru al Culturii, a vorbit, marți, despre candidatura lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, la alegerile prezidențiale de anul viitor. Luni, Nicușor Dan și-a anunțat intenția de a intra în cursa pentru , spunând că vrea să transforme statul român într-un stat funcțional, dintr-un stat, afirmă el, „capturat”.

ADVERTISEMENT

„Într-un fel e bine că-i presează (pe cei coaliție) cumva și cumva îi obligă să reacționeze, pentru că ei par preocupați de altceva și nu e limpede cât au înțeles din mesajul acestor alegeri”, a estimat Theodor Paleologu la .

Theodor Paleologu a continuat spunând că are „o perplexitate” în acest nou context pentru că, arată el, Nicușor Dan și-a dorit funcția de primar general iar el personal, alături de alții, l-a susținut de-a lungul anilor. Paleologu a spus că și-ar fi dorit ca Nicușor Dan să-și ducă la bun sfârșit planurile pentru București.

ADVERTISEMENT

„Mi-aș dori să termine ce a început”

„Pe de altă parte, eu am o perplexitate și anume: de 12 ani îl tot susțin pe Nicușor Dan ca primar al Bucureștiului. În 2012, am fost printre primii semnatari. Am participat la un eveniment prin care-și lansa candidatura. Apoi, în 2016, am fost dat afară din PNL pentru că l-am susținut pe Nicușor Dan. În 2020, l-am susținut din nou și, de asemenea, în acest an.

Mi-am dorit foarte mult să facă ce și-a propus și ce gândeam și eu că trebuie făcut în București, doar că l-am lăsat pe el să candideze. De altfel, în 2020, m-a și contactat, că era puțin speriat de zvonurile că aș candida eu din partea PMP. L-am asigurat că nu e cazul. Deci într-un fel e bine că un asemenea om cu un asemenea profil se pronunță, dar eu mi-aș dori, ca bucureștean, să termine ce a început”, a spus Theodor Paleologu.

ADVERTISEMENT

„Riscul e să pierdem din nou Bucureștiul”

Fostul ministru al Culturii a avertizat că acum situația este diferită de alți ani, spre exemplu din perioada mandatului lui Traian Băsescu la Primăria Capitalei. Plecarea lui Nicușor Dan de la primărie, în evantualitatea că va câștiga de anul viitor, ar putea lăsa loc, spune Theodor Paleologu, „cine știe căror personaje” la conducerea orașului.

„E o situație diferită de cea din 2004, când a candidat Traian Băsescu, pentru că Băsescu era singurul în măsură să-l învingă pe Adrian Năstase. Pe de altă parte, precendentul Băsescu ne arată cât de periculos e să pleci de la Primăria Bucureștiului, că după Băsescu a fost o vreme Videanu, apoi a venit seria de catastrofe Oprescu și Firea.

ADVERTISEMENT

Deci riscul e să pierdem din nou Bucureștiul, iar să ne trezim cu cine știe ce personaj în fruntea Capitalei. E o grjă pe care o am ca locuitor al Bucureștiului”, a spus Theodor Paleologu.