Theodor, presupusul iubit al Margheritei de la Clejani, primele declarații despre dependența de droguri

Theodor, presupusul iubit al Margheritei de la Clejani a vorbit pentru prima oară despre scandalul în care a implicat vestita familie de lăutari.

Theodor a recunoscut că a fost consumator de droguri

Băiatul pe care l-au acuzat toți pentru stilul de viață al Margăi a spus că regretă nespus de mult că s-a ajuns unde s-a ajuns din cauza drogurilor.

Theodor a recunoscut că a ajuns să fie dependent de droguri și a spus că acum nu mai consumă.

„M-am dus pe o pantă ușor-ușor în jos și am ajuns pe calea drogurilor. Le-am atras asupra mea, nu mi-am dorit asta, nu am vrut niciodată să se întâmple. Nu sunt mândru! Dar ăsta sunt și îmi asum.. Și aproape am scăpat, oricum.. Nu mai consum!”, a mărturisit presupusul partener al Margăi la Antena 1.

Unul din prietenii cei mai apropiați ai lui Theo susținea, pentru același post de televiziune, că acesta nu dădea vreun semn că ar fi fost dependent de substanțele ilegale atunci când l-a cunoscut, în 2017.

Margherita, ținta reflectoarelor

„L-am cunoscut pe Theo prin 2017-2018 (…) La început părea un băiat ok. Am ieșit o dată, de două ori cu el, el era deja în anturaj cu prietenii mei de atunci. Acum nu mai țin legătura cu ei. Am mers în vreo două călătorii cu el, nu prea era cu desenatul atunci, mergea mult la petreceri, voia să facă bani”, a povestit prietenul lui Theodor la Xtra Night Show.

Theodor și Margherita au devenit personajele publice numărul unu din lumea mondenă după ce fata Clejanilor a făcut un accident, prinsă fiind sub influența drogurilor.

Părinții cântăreței susțin că de vină pentru stilul de viață nesănătos al fetei lor este Theo, un băiat despre care nu știau mare lucru, prezentat familiei ca unul din cei mai buni prieteni ai Margăi și nicidecum ca iubit.

