Video. Theo Rose vorbește despre celebritate, nuntă și copii: “Nu am luat-o razna”. Care este cea mai mare dorință a ei

Invitată în podcast-ul lui Horia Brenciu, Theo Rose, dezinhibată ca de obicei, a vorbit deschis despre viața profesională și personală. A punctat planurile pe care le are pentru 2022, din punct de vedere al carierei, dar a mărturisit și că se vede mamă a doi sau chiar a trei copii.

Mai mult decât atât, deși nu de puține ori a spus că încă nu se gândește la căsătorie, are deja o listă cu artiștii care să îi cânte și să o încânte în cea mai importantă zi din viața ei.

Theo Rose se bucură de un succes colosal

Prezentatoarea de la ”Super Star” este în lumina reflectoarelor de foarte mulți ani, însă chiar ea spune că vara lui 2021 a fost perioada în care viața i s-a schimbat cu adevărat.

”Vara trecută a fost cea mai plină din existența mea. A fost primul meu an de succes de care m-am bucurat, cu emisiuni TV, cântări etc. Eu nu prea am refuzat nimic. Mi s-au dat de făcut chestii: ‘Te bagi în proiectul ăsta?’ ‘Da!’ ‘Știi să faci?’ ‘Nu, dar învăț’”, a spus Theo Rose în podcast-ul lui Horia Brenciu.

”Eu îmi trăiesc viața normal”

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” recunoaște că acum se bucură de un real succes în carieră, însă, spune ea, acest lucru nu a schimbat-o ca om, pentru că a încercat mereu să vadă dincolo de aparențe.

Theo Rose declară că ceea ce trăiește acum este doar rondul muncii sale de până la vârsta de 25 de ani și a faptului că niciodată nu s-a dat înapoi de la nimic, chiar și atunci când s-a văzut în fața unei provocări de zile mari.

”Eu am privit succesul ca pe un rezultat al unui concurs. Nu am luat în serios vâlva care se întâmplă în jurul meu. Eu îmi trăiesc viața normal și fac exact ce trebuie să fac, doar că la următorul nivel. Nu am luat-o razna, nu ai de ce să o iei razna. Avem aceleași obiceiuri, facem aceleași lucruri, suntem toți oameni normali”, a mai spus artista.

Artista vrea să urce pe scena Eurovision

Pentru a continua să înflorească artistic, Theo Rose își dorește să bifeze o mare reușită în anul 2022. În fața lui Horia Brenciu, tânăra cântăreață a mărturisit că .

Artista nu vrea doar să participe la cel mai mare concurs de muzică internațională, ci să devină marea câștigătoare a acestuia.

Tocmai de aceea, dacă anul 2022 nu îi va permite să pună la punct o melodie prin care să își asigure victoria, Theo Rose este dispusă să își mai amâne acest vis până în momentul în care instinctul îi va spune că este timpul ca România să câștige Eurovision.

”Vreau pentru satisfacția mea personală. Am zis așa: ca eu să fiu foarte încântată de mine, eu trebuie să fac chestia asta: Eurovision. Nu cred că festivalurile la care am fost au fost inutile. Trebuie să ajung acolo. Nu știu dacă anul ăsta am timp să mă pregătesc atât de bine, m-am băgat în multe proiecte. Dacă nu o să fiu mulțumită, mai aștept un an. Nu mă duc să particip, mă duc să fac frumos. Aș încerca ceva și pe plan internațional, dacă ar fi”, spune vedeta despre cea mai mare dorință a sa.

”Sunt câteva piese pe care mi-aș dori să le reorchestrez”

Pe lângă dorința de a participa la Eurovision, Theo Rose mai are și alte planuri muzicale. Fiindcă abordează orice gen muzical, în viitorul apropiat, cântăreața își dorește să își transforme generația în ascultători pasionați de romanțe.

Ea subliniază faptul că este sigură că va reuși acest lucru, pentru că modul său de a interpreta o melodie i-a adus fani tineri și pe partea de folclor.

”Pentru că eu am luat câteva piese din folclor care nu erau ascultate de cei de vârsta mea, le-am cântat și acum sunt ascultate, asta aș vra să fac și cu câteva romanțe. Sunt câteva piese pe care mi-aș dori să le reorchestrez și să le readuc în fața oamenilor”, a completat iubita lui Alex Leonte.

Theo Rose știe cum va arăta ziua nunții sale

Pentru că și până acum a îmbinat viața profesională cu cea personală, având o relație de peste patru ani cu Alex Leonte, vedeta a vorbit și despre familie.

Theo Rose nu se grăbește să devină mamă sau să îmbrace rochia de mireasă, dar are deja planuri în această direcție. Vedeta își dorește doi sau poate chiar trei copii și o nuntă la care punctul forte să fie diversitatea genurilor muzicale, preferând ca nume mari din lumea artistică să îi cânte în ziua în care va spune cel mai sincer ”DA”.

”Să văd după primii doi (n.r. copii) dacă-l mai vreau și pe al treilea. Nikos Vertis aș vrea să-mi cânte la nuntă, de fapt, nu prea m-am gândit la chestia asta, poate pentru că nu prea vreau să mă mărit. Dar aș mai vrea să vină Pepe, Diana Matei, Carmen Chindriș și doamna Mioara Velicu”, a mărturisit prezentatoarea de la Super Star.

Theo Rose, despre vedetele din showbiz

Despre câteva nume cunoscute, altele decât cele aflate pe lista invitaților la nuntă, artista a fost nevoită să își dea cu părerea.

Despre Teo Trandafir a spus că este un model de femeie pentru ea, pe Jador l-a caracterizat drept o fire nebunatică, iar pe Bogdan de la Ploiești , cunoscut și ca manelistul alături de care a cucerit topurile muzicale.

Cuvinte de laudă a avut însă și când a venit vorba despre Culiță Sterp. Theo Rose spune că a avut ocazia să îi cunoască familia manelistului, fapt ce a făcut-o să fie impresionată de simplitatea cântărețului și a celor din jurul lui.

”E simplu (n.r. Culiță Sterp e un om simplu). M-a invitat să cânt la botezul fiului lui și am descoperit acolo o familie de oameni simpli și extraordinari. Oameni foarte mișto”, a spus Theo Rose despre manelist.