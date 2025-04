Thiago Motta a „explodat” la adresa contestatarilor după ce a fost demis de la Juventus: „E inacceptabil!”

Numit în vara anului trecut pe banca lui Juventus, după ce a reușit să o califice pe Bologna în Champions League, . În primul interviu oferit după plecarea de la echipă, tehnicianul le-a răspuns celor care l-au atacat.

Thiago Motta: „Munca noastră a fost întreruptă”

Începutul anului 2025 a fost extrem de dificil pentru Thiago Motta la Juventus. Învinși de AC Milan în semifinala Supercupei Italiei, torinezii au obținut un singur punct în ultimele două partide din grupa de Champions League, pe care au încheiat-o pe locul 20. Chiar și așa, Juventus a plecat cu prima șansă în play-off, unde a întâlnit-o pe PSV Eindhoven, însă nici în aceste condiții nu a reușit să obțină calificarea în optimi.

După o victorie cu 2-1 la Torino, și a părăsit competiția. O săptămână mai târziu, trupa lui Motta a suferit un nou eșec dureros, fiind învinsă la penalty-uri de Empoli în sferturile Cupei Italiei. Situația nu era roz nici în campionat, echipa clasându-se pe locul 5, iar după două eșecuri dure în martie, 0-4 cu Atalanta și 0-3 cu Fiorentina, conducerea lui Juve și-a pierdut răbdarea și l-a demis pe Motta, în locul său fiind numit Igor Tudor.

Tehnicianul italian a oferit un prim interviu în presa din „Cizmă” după demitere, în care a vorbit despre experiența sa la Torino. „E dificil pentru mine să analizez ce s-a întâmplat. Sunt dezamăgit pentru că nu au mers lucrurile așa cum aș fi sperat, în special în Coppa Italia și Champions League. Dar nu sunt de acord cu oamenii care vorbesc despre un eșec.

Munca noastră a fost întreruptă când eram la doar un punct de locul 4, care a fost obiectivul prioritar la startul sezonului. Când am acceptat acest job, știam că va fi un proiect pe trei ani, bazat pe o adevărată revoluție în echipă. Dar, să nu uităm că la echipe precum Juve trebuie să câștigi” a afirmat Motta pentru Corriere della Sera, citat de .

A pierdut Thiago Motta vestiarul? „Cei care spun asta sunt mincinoși”

Întrebat despre persoanele care au afirmat că a pierdut vestiarul, Motta nu s-a ferit de cuvinte și le-a oferit acestora un răspuns dur. „Aceste lucruri mă deranjează. Pot să fiu criticat ca antrenor, dar cei care spun că vestiarul era împotriva mea sunt mincinoși, sunt lucruri inacceptabile. Niciun om cu care am lucrat nu a spus în public că ar fi avut o problemă cu mine.

Am avut o relaţie bună cu toată lumea, atât din punct de vedere profesional, cât şi uman, o relaţie bazată pe respect și claritate. Apoi, e normal ca fotbaliștii care nu joacă să fie mai puțin fericiți, dar cred că am arătat că jucătorii care nu evoluează azi, o pot face mai târziu. În această perioadă am fost nevoit să aud nu doar critici tehnice, dar și atacuri personale. Judecați-mă ca antrenor, criticați-mi deciziile, dar nu pot accepta atacuri personale” a transmis tehnicianul.

În primul meci sub comanda noului antrenor, Igor Tudor, Juventus s-a impus cu 1-0 contra formației patronate de Dan Șucu, Genoa, iar următoarea partidă a „Bătrânei Doamne” va fi în deplasare contra celor de la AS Roma, duminică, de la ora 21:45.