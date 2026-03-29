Puștiul-minune de la Real Madrid îi calcă pe urme rivalului Lamine Yamal! Tânărul fotbalist al „galacticilor” a decis ce țară va reprezenta la nivel de seniori. Reacția selecționerului

Dragos Petrescu
29.03.2026 | 12:46
Thiago Pitarch, puștiul de numai 18 ani care a făcut senzație în ultimele săptămâni în tricoul lui Real Madrid, a luat o decizie extrem de importantă în ceea ce privește viitorul său. Acesta a hotărât să nu dea curs ofertei pe care a primit-o din partea Federației Marocane de Fotbal și va juca pentru naționala Spania la nivel de seniori, exact ca și Lamine Yamal, ambii fotbaliști având dublă-cetățenie.

Thiago Pitarch a refuzat naționala Marocului și va juca pentru Spania!

Tânărul mijlocaș a făcut public anunțul prin intermediul unui interviu acordat unei agenții de presă a selecționatei iberice, care colaborează cu cei de la AS. Explicația a fost una simplă, principala motivație a jucătorului fiind aceea de a câștiga trofee. Până în prezent, Pitarch nu a evoluat niciun minut pentru prima reprezentativă a Spaniei, ci doar pentru echipele de juniori, respectiv cea de tineret. Până când nu debutează însă la naționala „mare”, fotbalistul se poate răzgândi, dar sunt șanse foarte mici ca acest lucru să se întâmple, informează chiar protagonistul: „Visul meu este să debutez la echipa națională de seniori a Spaniei și să câștig titluri importante. Dacă sunt aici (n.r – la echipa de tineret), este pentru că vreau să ajung în vârf. Pas cu pas”, a declarat Pitarch, citat de AS.

Conform aceleiași surse, se pare că mai mulți reprezentanți ai Marocului l-au contactat pe Pitarch, în speranța de a-l convinge să se alăture „Leilor din Atlas”, unul dintre aceștia fiind chiar Bono, celebrul portar al selecționatei africane, dar jucătorul Realului nu a putut fi convins. Cu toate acestea, actualul goalkeeper al celor de la Al-Hilal a declarat că ușa rămâne deschisă pentru tânărul mijlocaș: „Îl vom primi întotdeauna cu brațele deschise. Are familie aici în Maroc, și, de asemenea, în Spania. Decizia este numai a lui. Trebuie să facă ceea ce simte cu adevărat. Orice jucător care are o legătură cu Marocul este binevenit, cu atât mai mult cu cât este un jucător al lui Real Madrid”.

Selecționerul Luis De La Fuente este încântat de decizia lui Pitarch

Imediat ce mesajul lui Pitarch a apărut în spațiul public, jurnaliștii spanioli l-au abordat și pe Luis De La Fuente, selecționerul trupei „La Roja”, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa tânărului fotbalist. În plus, acesta a declarat că îl bucură foarte mult faptul că noua senzație din fotbalul mondial a decis să îmbrace tricoul Spaniei: „Îi respectăm pe deplin pe toți fotbaliștii care decid să joace pentru alte țari și le urăm tot binele din lume, dar sunt foarte fericit că Thiago (n.r – Pitarch) a ales să poarte tricoul nostru. Este un tânăr extrem de talentat care va avea multe de spus”.

În acest sezon, Thiago Pitarch a bifat opt apariții pentru prima echipă a lui Real Madrid, patru dintre partide fiind disputate în La Liga, iar celelalte patru în Liga Campionilor. Debutul ca titular în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa și l-a făcut chiar în fața lui Manchester City, în manșa-tur a optimilor de finală. Acea „dublă” a fost câștigată categoric de „galactici”, scor 5-1 la general.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
