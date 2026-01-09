Sport

Thiam, plin de încredere după ce a marcat în FCSB – Beșiktaș 1-2: „Vom ajunge în play-off și vom fi campioni!”

FCSB a bifat primul meci amical din cantonamentul din Antalya. Mamadou Thiam a oferit o primă reacție la capătul meciului în care a marcat. Ce a spus, de fapt.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
09.01.2026 | 18:32
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Thiam nu are dubii, chiar dacă FCSB a pierdut amicalul cu Beșiktaș. Ce a spus despre play-off și despre titlu. Sursa Foto: FANATIK.
FCSB a jucat primul meci de verificare din cantonamentul de iarnă pe care îl efectuează în Antalya. Mamadou Thiam a oferit o primă reacție după ce a marcat în eșecul suferit cu turcii de la Beșiktaș.

Thiam crede că FCSB va ajunge în play-off și va câștiga titlul

FCSB trage tare în această pregătire de iarnă. Campioana României are meciuri dificile odată ce SuperLiga se va relua, iar punctele puse în joc pentru calificarea în play-off sunt extrem de importante.

Mamadou Thiam, cel care a deschis scorul în amicalul pierdut cu Beșiktaș, a vorbit la finalul partidei. Talentatul jucător ofensiv a spus că echipei sale i-a lipsit concentrarea pe tot parcursul meciului. În ceea ce privește campionatul, francezul cu origini senegaleze crede că FCSB nu doar că va ajunge în play-off, ci va câștiga chiar campionatul.

„Jocul durează 90 de minute și trebuie să fim concentrați în permanență. Asta ne-a lipsit azi. Am avut o pauză lungă și a fost important să jucăm, să prindem niște minute. Am fost fericit să joc în dreapta, am avut timp să fac preluarea și să îmi ajustez șutul.

O să jucăm iar în campionat. Ultimul nostru joc (n.r. – 2-1 cu Rapid) ne-a adus înapoi, pentru că mulți spuneau că FCSB nu va juca în play-off. Sezonul este lung. Abia aștept să jucăm cu FC Argeș și să câștigăm.

Antrenamentele au fost foarte bune, grele, dar avem nevoie. Cred că FCSB va ajunge în play-off și cred că vom fi campioni!”, a spus inițial Mamadou Thiam.

Cum a comentat Thiam plecarea lui Adrian Șut și venirea lui Andre Duarte

Notat cu 7 pentru prestația din meciul cu Beșiktaș, Thiam a vorbit pe scurt și despre ultimele modificări din lotul FCSB-ului. El a comentat pe seama plecării lui Adrian Șut, al cărui transfer la Al-Ain a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK, dar și pe seama venirii lui Andre Duarte, jucător pe care de asemenea FANATIK l-a anunțat în exclusivitate ca fiind transferat de FCSB în această iarnă.

„Șut a plecat, suntem fericiți pentru el. Are o oportunitate mare de a juca în altă țară acum. E un băiat foarte bun și îi doresc tot ce e mai bine. A venit Duarte și cred că a arătat deja cât de bun e și cred că ne va ajuta!”, a mai spus fotbalistul FCSB-ului.

  • 900.000 de euro este cota actuală a lui Mamadou Thiam
  • 5 contribuții în total a strâns Thiam în cele 22 de apariții până acum la FCSB

