Thiam, primul gol la FCSB în meciul cu UTA! De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a înscrie

. A fost, poate, cel mai bun joc făcut de roș-albaștri în acest sezon. Thiam, atacantul adus în această vară de la U Cluj, a spart gheața și a înscris primul său gol pentru noua echipă.

Thiam, gol la 8 minute după ce a intrat în FCSB – UTA 4-0

Campioana României și-a făcut rapid meciul ușor cu UTA. Arădenii au avut o primă repriză modestă și au încasat două goluri, iar în minutul 45 portarul echipei oaspete a fost eliminat după ce a oprit o situație iminentă de gol.

În repriza a doua, FCSB nu a avut nicio emoție, . Roș-albaștrii au mai înscris de două ori și au urcat câteva poziții în clasamentul Superligii. Printre marcatori s-a numărat și Thiam, atacantul venit de la U Cluj în această vară.

În minutele de prelungire, vârful campioanei României, introdus în partea secundă în locul lui Darius Olaru, a trimis un șut în forță din interiorul careului. Colegul său, Alex Stoian, a sărit inteligent peste minge, iar portarul arădenilor a fost păcălit.

Thiam, unul dintre preferații lui Gigi Becali din FCSB – Bologna 1-2

Thiam a avut nevoie de doar opt minute pentru a-și face simțită prezența. Atacantul senegalez și-a trecut în cont primul său gol pentru FCSB. Acesta a făcut 60 de minute bune și joia trecută, în Europa League, când a fost titular în fața italienilor de la Bologna. Gigi Becali chiar și-a reproșat că l-a înlocuit cu Tavi Popescu.

„Am greșit și eu, l-am scos pe Thiam, care putea să se bată, și l-am băgat pe George (n.r. – Octavian Popescu). Ce să faci cu George Popescu la nivelul ăsta? (…) Miculescu, Cisotti, Thiam. Sunt foarte mulțumit de ăștia trei”, spunea Gigi Becali la Digi Sport după meciul cu Bologna.