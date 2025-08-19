Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții

În primele minute ale zilei de miercuri, 20 august, FCSB l-a transferat oficial pe Mamadou Thiam de la U Cluj. Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali a semnat cu actuala campioană a României.

ADVERTISEMENT

Thiam este jucătorul lui FCSB

Telenovela dintre Thiam și U Cluj, începută de vineri, de când f , s-a încheiat. Senegalezul a semnat cu FCSB, în noaptea dintre marți și miercuri, după cum a anunțat pe contul oficial de Facebook.

În decursul zilei de marți, agentul jucătorului, Florin Vulturar, anunța că aventura lui Thiam în Transilvania s-a încheiat și că atacantul s-a înțeles cu un club din Bahrain.

ADVERTISEMENT

„Cred că a și semnat deja sau urmează să semneze în Bahrain. Oricum, e plecat de la U Cluj. S-a înțeles cu Al‑Muharraq”, a declarat Florin Vulturar pentru ProSport.

Mihai Stoica, acid la adresa lui Tudor Samuilă: „Ți-am zis înainte de emisiune că nu vorbim de Thiam, de ce mă întrebi de el?”

Însă, primele indicii că Thiam ar putea semna cu FCSB le-a oferit chiar Mihai Stoica. Invitat la emisiunea Fotbal Show, de pe Prima Sport, președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a fost chestionat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă: „Apropo de transferuri, MM, am văzut astăzi Thiam în Bahrain. La un moment dat se vorbea și de transferul vostru. E ceva real? Mai e o pistă de actualitate Thiam pentru voi?”.

ADVERTISEMENT

Întrebarea i-a schimbat complet starea lui Mihai Stoica. Vizibil deranjat, oficialul de la FCSB a replicat: „Thiam, care Thiam? Dacă ți-am spus înainte de emisiune că nu vorbim de Thiam, tu de ce mă întrebi în emisiune de Thiam? Vezi? Nu e OK”.

ADVERTISEMENT

Trei ore și jumătate mai târziu de la această discuție, senegalezul în vârstă de 30 de ani s-a înțeles cu gruparea roș-albastră și a devenit oficial o opțiune pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Gigi Becali dorea cu disperare un atacant

După ce a trecut de Drita și s-a calificat în play-off-ul Europa League, Gigi Becali a precizat public că își mai dorește un atacant la FCSB. Asta dacă Denis Alibec nu depășește problemele medicale.

ADVERTISEMENT

Numai că, aparent, miliardarul nu a mai avut răbdare să-l vadă din nou la treabă pe Alibec. Cu toate că , programat duminică, 24 august.

Polivalența lui Thiam este binecunoscută. Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău a performat extremă stânga, dar, poate la fel de bine să joace și în flancul drept, în spatele vârfului, dar și atacant central.