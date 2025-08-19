Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții

În primele minute ale zilei de miercuri, 20 august, FCSB l-a transferat oficial pe Mamadou Thiam de la U Cluj. Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali a semnat cu actuala campioană a României.
Telenovela dintre Thiam și U Cluj, începută de vineri, de când fotbalistul nu s-a mai prezentat la antrenamente, s-a încheiat. Senegalezul a semnat cu FCSB, în noaptea dintre marți și miercuri, după cum a anunțat jurnalistul Emanuel Roșu pe contul oficial de Facebook.
În decursul zilei de marți, agentul jucătorului, Florin Vulturar, anunța că aventura lui Thiam în Transilvania s-a încheiat și că atacantul s-a înțeles cu un club din Bahrain.
„Cred că a și semnat deja sau urmează să semneze în Bahrain. Oricum, e plecat de la U Cluj. S-a înțeles cu Al‑Muharraq”, a declarat Florin Vulturar pentru ProSport.
Însă, primele indicii că Thiam ar putea semna cu FCSB le-a oferit chiar Mihai Stoica. Invitat la emisiunea Fotbal Show, de pe Prima Sport, președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a fost chestionat de moderatorul Silviu Tudor Samuilă: „Apropo de transferuri, MM, am văzut astăzi Thiam în Bahrain. La un moment dat se vorbea și de transferul vostru. E ceva real? Mai e o pistă de actualitate Thiam pentru voi?”.
Întrebarea i-a schimbat complet starea lui Mihai Stoica. Vizibil deranjat, oficialul de la FCSB a replicat: „Thiam, care Thiam? Dacă ți-am spus înainte de emisiune că nu vorbim de Thiam, tu de ce mă întrebi în emisiune de Thiam? Vezi? Nu e OK”.
Trei ore și jumătate mai târziu de la această discuție, senegalezul în vârstă de 30 de ani s-a înțeles cu gruparea roș-albastră și a devenit oficial o opțiune pentru Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
După ce a trecut de Drita și s-a calificat în play-off-ul Europa League, Gigi Becali a precizat public că își mai dorește un atacant la FCSB. Asta dacă Denis Alibec nu depășește problemele medicale.
Numai că, aparent, miliardarul nu a mai avut răbdare să-l vadă din nou la treabă pe Alibec. Cu toate că Mihai Stoica anunțase că va reveni în meciul din campionat cu FC Argeș, programat duminică, 24 august.
Polivalența lui Thiam este binecunoscută. Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău a performat extremă stânga, dar, poate la fel de bine să joace și în flancul drept, în spatele vârfului, dar și atacant central.