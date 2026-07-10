Sport

Thibaut Courtois a ieșit în lacrimi de pe teren! Înlocuitorul său a gafat în 17 minute

Belgia a primit o lovitură importantă în sfertul de la Campionatul Mondial contra Spaniei. Thibaut Courtois a ieșit în lacrimi, spre nemulțumirea fanilor de la Bruxelles.
Iulian Stoica
10.07.2026 | 23:59
Thibaut Courtois a iesit in lacrimi de pe teren Inlocuitorul sau a gafat in 17 minute
ULTIMA ORĂ
Lovitură pentru Belgia în sfertul cu Spania! Thibaut Courtois a ieșit în lacrimi. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial se apropie cu pași repezi de fazele semifinalelor. După ce Franța a trecut de Maroc și a devenit prima semifinalistă, alte șase naționale se luptă pentru cele trei locuri rămase în top 4. Într-un alt duel de foc, în sferturile de finală, Spania a întâlnit reprezentativa Belgiei. Deși a fost o partidă echilibrată, fanii de la Bruxelles au primit o lovitură importantă.

Thibaut Cortouis, ieșit accidentat în Spania – Belgia

Partida dintre Spania și Belgia a fost extrem de echilibrată. În ciuda faptului că ibericii au dominat autoritar la capitolul posesie, elevii lui Rudi Garcia au demonstrat că își merită locul în primele opt naționale ale lumii. Scorul a fost deschis de Fabian Ruiz, în minutul 30, însă 11 minute mai târziu Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

ADVERTISEMENT

Partea a doua a duelului a arătat similar, cu Spania la timonă și controlând aceleași capitole ca în primul act. Totuși, fanii belgieni au primit o lovitură puternică când se gândeau la prelungiri. Mai exact, Thibaut Courtois a acuzat probleme medicale, astfel că Rudi Garcia a fost nevoit să-l înlocuiască în minutul 71. Frustrarea și-a spus cuvântul, iar portarul a ieșit în lacrimi de pe teren.

Thibaut Courtois este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Rudi Garcia. Experiența sa acumulată în fotbalul european este inestimabilă, iar un nou motiv de îngrijorare i-a cuprins pe fani: lipsa de minute din dreptul lui Senne Lammens. În cele din urmă, prelungirile nu au mai sosit, în condițiile în care Lammens a greșit în minutul 88, când Mikel Merino a marcat pentru 2-1.

ADVERTISEMENT
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
Digi24.ro
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina

Câte selecții are Courtois pentru Belgia

Ajuns la 34 de ani, Thibaut Courtois a adunat nu mai puțin de 115 selecții pentru „diavolii roșii”. Acesta ocupă poziția a șaptea în clasamentul celor mai selecționați jucători din istoria Belgiei, fiind devansat, din fotbaliștii activi, doar de Axel Witsel, Romelu Lukaku și Kevin De Bruyne.

ADVERTISEMENT
Francezii sunt
Digisport.ro
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
  • 15 milioane de euro este cota lui Thibaut Courtois
  • 115 selecții a adunat portarul pentru Belgia
4.05 este cota BETANO pentru pariul „Spania să câștige CM 2026”
Conor McGregor și Max Holloway, contre dure încă de la conferința de presă!...
Fanatik
Conor McGregor și Max Holloway, contre dure încă de la conferința de presă! „Îl voi distruge! Se va retrage”
David Popovici și Pan Zhanle, imagini de colecție! Au jucat fotbal împreună. Video...
Fanatik
David Popovici și Pan Zhanle, imagini de colecție! Au jucat fotbal împreună. Video și Foto
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în...
Fanatik
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
S-a aflat după 26 de ani! Motivul rupturii totale dintre Gică Hagi și...
iamsport.ro
S-a aflat după 26 de ani! Motivul rupturii totale dintre Gică Hagi și Victor Pițurcă: 'A fost un exces de mândrie și de încăpățânare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!