Thibaut Courtois a ieșit în lacrimi de pe teren! Înlocuitorul său a gafat în 17 minute

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial se apropie cu pași repezi de fazele semifinalelor. După ce Franța a trecut de Maroc și a devenit prima semifinalistă, alte șase naționale se luptă pentru cele trei locuri rămase în top 4. Într-un alt duel de foc, în sferturile de finală, Spania a întâlnit reprezentativa Belgiei. Deși a fost o partidă echilibrată, fanii de la Bruxelles au primit o lovitură importantă.

Thibaut Cortouis, ieșit accidentat în Spania – Belgia

a fost extrem de echilibrată. În ciuda faptului că ibericii au dominat autoritar la capitolul posesie, elevii lui Rudi Garcia au demonstrat că își merită locul în primele opt naționale ale lumii. Scorul a fost deschis de Fabian Ruiz, în minutul 30, însă 11 minute mai târziu Charles De Ketelaere a restabilit egalitatea.

ADVERTISEMENT

Partea a doua a duelului a arătat similar, cu Spania la timonă și controlând aceleași capitole ca în primul act. Totuși, fanii belgieni au primit o lovitură puternică când se gândeau la prelungiri. Mai exact, Thibaut Courtois a acuzat probleme medicale, astfel că Rudi Garcia a fost nevoit să-l înlocuiască în minutul 71. Frustrarea și-a spus cuvântul, iar portarul a ieșit în lacrimi de pe teren.

Thibaut Courtois este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Rudi Garcia. Experiența sa acumulată în fotbalul european este inestimabilă, iar un nou motiv de îngrijorare i-a cuprins pe fani: lipsa de minute din dreptul lui Senne Lammens. În cele din urmă, prelungirile nu au mai sosit, în condițiile în care Lammens a greșit în minutul 88, când Mikel Merino a marcat pentru 2-1.

ADVERTISEMENT

Câte selecții are Courtois pentru Belgia

Ajuns la 34 de ani, . Acesta ocupă poziția a șaptea în clasamentul celor mai selecționați jucători din istoria Belgiei, fiind devansat, din fotbaliștii activi, doar de Axel Witsel, Romelu Lukaku și Kevin De Bruyne.

ADVERTISEMENT