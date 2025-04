Thibaut Courtois își face „mea culpa” după eurogolurile lui Declan Rice din Arsenal – Real Madrid 3-0: „Ar fi trebuit să mai pun un om”

Thibaut Courtois (32 de ani) se consideră vinovat pentru unul din cele două .

Thibaut Courtois, după ce a luat două eurogoluri de la Declan Rice: „Am uitat să jucăm fotbal”

și e cu un pas în semifinalele UEFA Champions League. Returul de pe Bernabeu, programat miercuri, 16 aprilie, ora 22:00, va începe de la 3-0 pentru „tunari”.

„Cred că Arsenal este o echipă puternică acasă, presează bine, joacă bine între linii, în prima repriză ne-am ținut bine, am creat pericol la contraatac și în repriza secundă am uitat cum să jucăm fotbal, n-aș spune panică, dar nu am fost liniștiți cu mingea. Au marcat două goluri grozave din lovituri libere. Dificil, dar știm că acasă suntem puternici cu suporterii noștri, ei trebuie să creadă în această echipă și din primul minut vom da totul pentru a întoarce acest rezultat. Trebuie să corectăm greșelile și să încercăm să înscriem unul sau două goluri rapide.

Adversarii au rezistat bine. Am reușit să depășim presiunea și am avut posesia în prima repriză, nu am reușit în repriza secundă. Trebuie să ne îmbunătățim și să învățăm din asta.

Evident că știam că o să am de lucru. E o echipă care atacă bine și trebuie să te aperi bine. Poate ar fi trebuit să mai pun un om în zidul pe care l-am făcut… La a doua, nu ar fi putut să lovească mai bine decât a făcut-o. Voi lucra din greu în retur pentru a evita astfel de goluri”, a declarat Thibaut Courtois, după Arsenal – Real Madrid 3-0.

„Vom munci din greu pentru a întoarce rezultatul”

În ciuda eșecului cu 0-3 pe Emirates, „galacticii” sunt convinși că pot întoarce rezultatul la Madrid. Învingătoarea din această dublă se va duela în „careul de ași” cu PSG sau Aston Villa.

„A fost un joc greu. Nu am fost la 100% și există mult loc de îmbunătățire și vom munci din greu pentru a întoarce rezultatul. Putem întoarce fiind o echipă, muncind din greu, schimbându-ne atitudinea. Dar dacă există vreo echipă în lume care poate schimba acest lucru, suntem noi. Sunt convins, iar echipa este convinsă, că vom schimba asta.

Lucrurile nu au mers așa cum am plănuit, dar luăm lucrurile pozitive pe care le putem lua de astăzi și faptul că mai avem o săptămână de muncă pentru a ne aduna și a putea schimba lucrurile acasă.

Suntem supărați, nu a fost ceea ce ne așteptam, dar suntem convinși că suntem capabili să o întoarcem, suntem Real Madrid și suntem deja pozitivi în acest sens”, a transmis și Raul Asencio.