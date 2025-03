Thibaut Courtois, mesaj dur pentru Diego Simeone după Atletico Madrid – Real: „Sunt sătul de această victimizare, mereu plânge”

Meciul dintre Atletico și Real Madrid, din optimile de finală UEFA Champions League, s-a terminat cu scandal. Echipa lui Ancelotti s-a impus la loviturile de departajare, după ce arbitrul a anulat reușita lui Julian Alvarez de la punctul cu var.

Fază controversată în Atletico – Real. Echipa lui Simeone, învinsă la penalty-uri

Atletico a câștigat partida cu 1-0, după golul înscris rapid de Conor Gallagher. Partida a mers în prelungiri, însă nu s-a mai marcat.

La penalty-uri, am avut parte de un moment extrem de controversat. Julian Alvarez, campionul mondial din echipa lui Diego Simeone, a alunecat înainte de a lovi balonul. Mingea a intrat în poartă, însă arbitrul polonez Szymon Marciniak a anulat reușita după intervenția VAR. Argentinianul ar fi lovit mingea de două ori.

P , iar Diego Simeone a declarat, la finalul jocului, că decizia a fost una clar în defavoarea echipei sale. Totuși, portarul celor de la Real Madrid, Thibaut Courtois, i-a dat replica.

„Ați văzut voi că Julian a atins mingea de două ori? Ridicați mâna dacă ați văzut! Ridicați mâna! Nimeni nu o ridică. Altă întrebare!”, a fost reacția lui Diego Simeone, după meciul cu Real Madrid.

Thibaut Courtois: „Arbitrii nu vor să avantajeze vreo echipă, nici în Spania, nici în Europa”

„Sunt sătul de această victimizare, mereu plânge pentru lucruri de genul ăsta. Arbitrii nu vor să avantajeze vreo echipă, nici în Spania, nici în Europa. Arbitrii sunt oameni și, cu ajutorul tehnologiei, au văzut clar. Dacă ai deja 1-0 în primul minut și nu te uiți după al doilea gol, atunci acesta este eșecul jocului prestat.

Până la urmă, este o loterie (n.r. – loviturile de departajare), am simțit că a fost o dublă atingere și i-am spus arbitrului. Nu e ușor de văzut și e ghinion pentru ei. Apoi a fost ghinion pentru mine când nu am putut să scot la Correa. Nu am făcut cel mai bun joc al nostru, dar am trecut, și ăsta e lucrul important”, a fost răspunsul lui Thibaut Courtois.